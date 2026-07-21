Contract de 822 de milioane de lei pentru sectoarele feroviare din Cluj și Timișoara

Compania Națională de Căi Ferate „CFR” S.A. a semnat două contracte pentru proiectarea și execuția lucrărilor aferente proiectului „Sporirea eficienței economice și a siguranței feroviare prin creșterea nivelului de centralizare al instalațiilor de semnalizare feroviară”. Ambele contracte au fost semnate cu asocierea formată din Siemens Mobility SRL (lider), Imsat S.A. și Elsitel Elektromekanik Insaat Proje Ticaret Ve Sanayi A.S.

Primul contract are ca obiect proiectarea și execuția lucrărilor aferente Lotului 2 – Sectoare CF, pentru infrastructura situată pe raza Sucursalelor Regionale de Căi Ferate Cluj și Timișoara. Valoarea contractului este de 822.652.514,57 lei, fără TVA.

„Investiția cuprinde următoarele sectoare și stații de cale ferată:

sectorul Sărățel – Dej, cu stațiile Măgheruș Șieu și Șintereag;

sectorul Deda – Sărățel, cu stațiile Deda, Râpa de Jos, Monor Gledin, Șieu, Mărișelu și Sărățel;

sectorul Săcuieni Bihor – Carei, cu stațiile Săcuieni Bihor, Șilindru, Valea lui Mihai, Sanislău și Carei;

sectorul General Gheorghe Avramescu – Satu Mare – Porumbești, cu stațiile General Gheorghe Avramescu, Satu Mare Sud, Satu Mare, Botiz, Micula și Porumbești;

sectorul Timișoara Sud – Voiteni – Stamora Moravița;

sectorul Reșița Sud – Caransebeș;

sectorul Sântana – Ciumeghiu”, potrivit unui comunicat emis de CFR.

Durata proiectării și execuției lucrărilor este de 30 de luni, dintre care: 9 luni pentru proiectare și 21 luni pentru execuția lucrărilor, inclusiv efectuarea testelor la terminarea acestora, sub condiția obținerii autorizațiilor de construire. Perioada de garanție este de 60 de luni.

Contract de 135 milioane de lei pentru șase stații de cale ferată din Regionala Cluj

Cel de-al doilea contract vizează proiectarea și execuția lucrărilor pentru realizarea centralizărilor electronice în șase stații de cale ferată aflate pe raza Sucursalei Regionale de Căi Ferate Cluj. Acestea sunt: Bușag, Acâș, Vișeu de Jos, Diosig, Biharia și Halmeu..

Valoarea contractului este de 135.199.228,33 lei, fără TVA. Durata proiectării și execuției lucrărilor este de 30 de luni, iar perioada de garanție tot de 60 de luni.

„Centralizarea instalațiilor de semnalizare permite comandarea și verificarea, din puncte specializate, a semnalelor și macazurilor utilizate pentru organizarea circulației trenurilor. Modernizarea acestor instalații contribuie la reducerea operațiunilor executate local, la creșterea capacității de coordonare a traficului și la diminuarea riscurilor generate de utilizarea unor echipamente învechite”, se arată în comunicat.

Proiectele vor spori siguranța și eficiența traficului feroviar prin modernizarea instalațiilor de semnalizare, reducerea timpilor de legătură și integrarea stațiilor în centre moderne de management al circulației.

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