O modificare importantă este semnalată sâmbătă de Poliția Română în Codul Rutier. Potrivit unei postări pe Facebook, oamenii legii atrag atenția că există o nouă regulă de circulație în privința priorității în sensul giratoriu.

Modificarea a intrat în vigoare pe 17 februarie, după publicarea în Monitorul Oficial.

Mai precis regula potrivit căreia înainte puteai ieși direct de pe banda a 2-a sau a 3-a a giratoriului și să le tai fața celorlalți șoferi de pe celelalte benzi nu mai este valabilă.

Ce prevede acum Codul Rutier

Poliția precizează clar care e noua regulă.

„Știi cum se circulă în sensul giratoriu? Nu mai poți să ieși direct de pe banda a 2-a sau a 3-a a sensului giratoriului și să le tai fața celor de pe celelalte benzi, iar dacă vrei să faci această manevră trebuie să îți semnalizezi intenția, să te asiguri că poți face asta fără să pui în pericol siguranța celorlalți participanți la trafic. Vechea practică nu mai este valabilă conform ultimelor modificări!”, a scris Poliția Română.

Godină: Au fost polițiști care mi-au sărit în cap

Subiectul a fost comentat pe Facebook și de cunoscutul polițist brașovean Marian Godină, cel care în urmă cu mai mulți ani stârnise numeroase reacții cu o postare pe acest subiect.

Recomandări Șpagă de 300.000 de euro într-un singur dosar legat de tăieri ilegale. Săptămâna aceasta a început lucrul la un Nou Cod Silvic

„Am lucrat 11 ani la Poliția Rutieră, timp în care am soluționat toate tamponările de acest fel, și nu au fost deloc puține, sancționându-l pe cel care ieșea din sens direct de pe banda a doua sau a treia fără să se asigure. De altfel am și avut o postare prin 2016 în care explicam de ce e vinovat cel care iese din sens și taie benzile fără să se asigure, dar au fost unii pe atunci, chiar și polițiști, care mi-au sărit în cap că nu am dreptate. Așadar, «vechea practică» nu a fost niciodată corectă, doar pentru cei care nu doreau să înțeleagă în niciun fel că nu au dreptate. Sper că acum s-au lămurit”, a scris Godină, sâmbătă, pe Facebook.

sursa Foto: Marian Godină/Facebook

