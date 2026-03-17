Atacul a vizat întreaga familie Khamenei

Mojtaba Khamenei, în vârstă de 56 de ani, a scăpat de moarte ieșind în grădină cu câteva momente înainte ca rachetele „Blue Sparrow” să lovească reședința sa, conform unei înregistrări audio obținute de publicația The Telegraph. Mazaher Hosseini, șeful de protocol din biroul lui Ali Khamenei, a dezvăluit în detaliu evenimentele dramatice în cadrul unei întâlniri confidențiale cu clerici și comandanți ai Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC), pe 12 martie, în cartierul Qolhak din Teheran.

Potrivit unei înregistrări a discursului său, atacul a fost conceput pentru a elimina întreaga familie Khamenei, lovind simultan mai multe locații din complexul liderului suprem. „Acești diavoli au vizat mai multe locații din biroul complexului, inclusiv reședința liderului suprem. Au lovit acea locație cu trei rachete” a declarat Hosseini în înregistrare.

Cum a supraviețuit Mojtaba Khamenei

Potrivit acestuia, atacurile au vizat simultan mai multe locații din complex și păreau să aibă ca scop eliminarea întregii familii Khamenei. Conform mărturiilor, Mojtaba Khamenei a ieșit afară „pentru a face ceva” chiar înainte ca rachetele să lovească clădirea.

„Voința lui Dumnezeu a fost ca Mojtaba să iasă în curte să facă ceva și apoi să se întoarcă. Era afară și se îndrepta spre etaj când au lovit clădirea cu o rachetă”, a relatat Hosseini. Deși a suferit o rană ușoară la picior, soția sa, Zahra Haddad-Adel, și fiul lor, Bagher, au murit pe loc. Cumnatul său, Misbah al-Huda Bagheri Kani, a fost decapitat, iar șeful biroului militar al lui Khamenei, Mohammad Shirazi, a fost „spulberat în bucăți” potrivit lui Hosseini.

Înregistrarea audio sugerează că atacul a fost un efort deliberat de a destabiliza conducerea militară iraniană, mai ales prin eliminarea lui Mohammad Shirazi, considerat un pilon-cheie al planificării succesiunii. „Acest om drag avea informații despre toți militarii” a explicat Hosseini.

Printre cei uciși s-au numărat și Mohammad Pakpour, șeful Corpului Gărzilor Revoluţionare Iraniene (IRGC), Aziz Nasirzadeh, ministrul iranian al Apărării, și Ali Khamenei.

De asemenea, în urma atacului a supraviețuit și Mostafa Khamenei, fratele lui Mojtaba, și soția acestuia. Cei doi se aflau „în apropiere”, într-o a treia reședință, când și aceasta a fost lovită.

Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului

Mojtaba Khamenei a fost ales lider suprem al Iranului, în urma morții tatălui său. Cu toate acestea, absența sa publică de la începutul conflictului și lipsa mesajelor de la ceilalți copii ai lui Ali Khamenei au alimentat speculațiile privind starea sa de sănătate.

Donald Trump, fostul președinte al SUA, a declarat pe 16 martie: „Nu știm dacă este mort sau viu”.

În Iran, succesiunea dinastică a fost întâmpinată cu opoziție. Criticii consideră că alegerea lui Mojtaba contrazice principiile Revoluției Islamice din 1979, care resping orice formă de monarhie. Evaluările serviciilor secrete americane sugerează că Ali Khamenei avea rezerve cu privire la succesiunea fiului său. El îl considera pe Mojtaba „necalificat” și „lipsit de inteligență”, potrivit CBS News.

De asemenea, Mojtaba Khamenei ar fi gay, arată informații, considerate credibile, ale serviciile de informații americane. Cu toate acestea, în Iran relațiile între persoane de același sex sunt strict interzise, iar în cazuri extreme pot fi pedepsite cu moartea.

Dosarul Departamentului de Stat arată că Mojtaba s-a căsătorit „relativ târziu” – în jurul vârstei de 30 de ani – „se pare că din cauza unei probleme de impotență tratate și în cele din urmă rezolvate în timpul a trei vizite prelungite în Regatul Unit, la spitalele Wellington și Cromwell din Londra”.

Familia sa aștepta ca Mojtaba să aibă copii rapid, dar a avut nevoie de o „a patra vizită în Regatul Unit pentru tratament medical. După o ședere de două luni, soția sa a rămas însărcinată”.

Soția lui Mojtaba, Zahra, și fiul adolescent Mohammad Bagher ar fi murit în atacul aerian în care a fost rănit actualul lider iranian. El mai are un fiu și o fiică.

