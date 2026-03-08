Adunarea Experților confirmă noul lider

Decizia vine la doar câteva zile după moartea tatălui său, ucis într-un atac asupra reședinței sale din Teheran, în timpul primelor ore ale războiului dintre Iran, Statele Unite și Israel, care a izbucnit pe 28 februarie 2026.

Pe lângă fostul lider suprem, atacul din Teheran a făcut alte victime în familia Khamenei: mama, soția și una dintre surorile noului lider și-au pierdut viața. Mojtaba Khamenei nu se afla însă în clădire în momentul atacului și a scăpat nevătămat din bombardamente.

Decizia de a-l numi pe Mojtaba Khamenei succesor al tatălui său a fost luată de Adunarea Experților, un organ clerical format din 88 de membri. Într-o declarație oficială publicată duminică pe canalele media de stat, Adunarea a subliniat că alegerea s-a bazat pe un „vot decisiv” și a făcut apel la unitatea poporului iranian. „Îi îndemnăm pe toți iranienii, mai ales elitele și intelectualii din seminarii și universități, să își declare loialitatea față de conducere și să mențină unitatea”, au mai menționat aceștia.

O figură controversată

Deși Mojtaba Khamenei nu a deținut niciodată o funcție politică aleasă și nu a participat la alegeri publice, el a fost mult timp o figură influentă în cercurile apropiate ale fostului lider suprem. Relațiile sale strânse cu Corpul Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC) au consolidat rolul său în structurile de putere ale Republicii Islamice, potrivit Al Jazeera.

De mai bine de un deceniu, Mojtaba Khamenei a fost văzut ca un potențial succesor al tatălui său, care a deținut funcția de președinte timp de aproape opt ani și a condus țara ca lider suprem timp de 36 de ani. Ascensiunea sa confirmă influența continuă a facțiunilor conservatoare din Iran, ceea ce sugerează o lipsă de dorință din partea regimului de a căuta soluții diplomatice în viitorul apropiat.

În ciuda speculațiilor de lungă durată, Mojtaba Khamenei a evitat să discute public despre problema succesiunii. Absența sa din viața publică, refuzul de a ține discursuri sau predici și discreția sa extremă l-au ținut departe de ochii majorității iranienilor, deși numele său a circulat de mult timp în cercurile politice și religioase.

Implicat în represiuni violente împotriva protestatarilor

Mojtaba Khamenei este un personaj controversat în rândul opoziției interne și externe. Numele său a fost asociat cu represiuni violente împotriva protestatarilor iranieni încă din timpul „Mișcării Verzi” din 2009, când susținătorii reformiști au acuzat fraude electorale în favoarea președintelui de atunci, Mahmoud Ahmadinejad. Protestele pașnice au fost înăbușite de forțele paramilitare Basij, afiliate IRGC și considerate a fi sub influența lui Khamenei.

Mai recent, Basij a jucat un rol central în reprimarea demonstrațiilor naționale de la începutul anului 2026, când, potrivit Organizației Națiunilor Unite și grupurilor internaționale pentru drepturile omului, forțele de stat au ucis mii de oameni, majoritatea în nopțile de 8 și 9 ianuarie. Autoritățile iraniene au pus responsabilitatea pe seama „teroriștilor” și „instigatorilor” susținuți de SUA și Israel.

A acumulat avere, sărăcind populația

Conform unor rapoarte din media occidentală, Mojtaba Khamenei este acuzat că ar fi acumulat o avere uriașă printr-o rețea de apropiați legați de regimul iranian. Deși numele său nu apare direct în tranzacțiile financiare suspecte, se presupune că ar fi gestionat miliarde de dolari prin intermediul unor colaboratori.

Bloomberg a scris despre legătura sa cu Ali Ansari, bancherul a cărui instituție, Bank Ayandeh, a fost dizolvată de stat anul trecut după ce a intrat în faliment din cauza datoriilor uriașe și a creditelor acordate unor persoane influente necunoscute. Criza a agravat inflația galopantă din Iran, sărăcind populația și generând o reacție publică negativă.

Nici Khamenei, nici Ansari nu au comentat acuzațiile, care includ și achiziționarea de proprietăți de lux în Europa.

Un alt subiect controversat este legat de calificările religioase ale lui Mojtaba Khamenei. Deși el deține titlul de hojatoleslam, un rang clerical de nivel mediu, nu a atins rangul superior de ayatollah. Totuși, acest lucru nu este fără precedent: tatăl său a devenit lider suprem în 1989 fără a fi ayatollah, iar legea a fost modificată pentru a-i permite să preia conducerea.

