Mojtaba Khamenei a deplâns moartea lui Larijani, numindu-l un politician strălucit și o figură distinsă, a cărui carieră a fost definită de dedicare și inteligență.

„Asasinarea unei astfel de personalități arată, fără îndoială, amploarea importanței sale și ura dușmanilor Islamului față de el”, a transmis liderul suprem. „Antiislamiștii ar trebui să știe că vărsarea acestui sânge la poalele arborelui sistemului islamic nu face decât să-l întărească și, desigur, fiecare picătură de sânge are un preț pe care criminalii ucigași ai martirilor trebuie să-l plătească în curând.”

Mesajul lui Khamenei a fost transmis după ce autoritățile de la Teheran au recunoscut oficial asasinarea ministrului de Informații, Esmail Khatib, de către forțele israeliene.

Consiliul Suprem de Securitate Națională al Iranului a confirmat, miercuri, moartea șefului său, Ali Larijani, după ce Israel a anunțat ieri că l-a ucis într-un atac aerian, informează publicația Times of Israel.

„Sufletele pure ale martirilor au îmbrățișat sufletul purificat al slujitorului drept al lui Dumnezeu, martirul dr. Ali Larijani”, a transmis Consiliul, adăugând că fiul său și gărzile sale de corp au murit odată de el.

Ali Larijani, omul-cheie al securității iraniene, ucis într-un atac al IDF (forțele israeliene), a fost fiul unui expert în drept islamic șiit și a deținut numeroase roluri-cheie în aparatul de stat iranian, culminând cu poziția de secretar al Consiliului Suprem de Securitate Națională.







