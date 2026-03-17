Funcții de rang înalt

Ali Larijani a fost ucis marți într-un atac al IDF, lansat la ordinul prim-ministrului Benjamin Netanyahu. În calitate de șef al Consiliului Suprem de Securitate Națională al Iranului, acesta a coordonat politicile de apărare, informații și afaceri externe ale Republicii Islamice.

Larijani fusese numit în această funcție în august 2025, după ce anterior deținuse același rol în perioada august 2005 – octombrie 2007.

Pe parcursul carierei sale, Larijani a deținut numeroase alte funcții de rang înalt în cadrul regimului islamic, printre care: președinte al Parlamentului timp de 12 ani (din 2008 până în 2020), ministru al Culturii și Orientării Islamice, director al radioteleviziunii de stat (IRIB) între 1994 și 2004 și, conform unor rapoarte, adjunct al șefilor de stat major ai Corpului Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC).

Larijani a fost, de asemenea, implicat în negocierile cu statele europene privind programul nuclear. După ce forțele israeliene (IDF) i-au ucis pe fostul lider suprem, Ayatollahul Ali Khamenei, și pe alți oficiali iranieni de rang înalt pe 28 februarie, Larijani a devenit una dintre cele mai influente figuri din ierarhia guvernamentală a Iranului.

Mulți considerau că el era cel care lua majoritatea deciziilor, în condițiile în care se crede că noul lider suprem, Mojtaba Khamenei, ar fi fost rănit în urma unui atac israelian.

O familie proeminentă

Conform unor rapoarte anterioare ale The Jerusalem Post, în urma atacului din 28 februarie, Larijani ar fi deținut, din umbră, „cheile puterii” în Iran.

Atât tatăl, cât și frații lui Larijani au fost, la rândul lor, figuri marcante în politica iraniană și în jurisprudența șiită.

Tatăl lui Larijani, Hashim, a fost un reputat erudit în jurisprudență islamică șiită, care s-a refugiat la Najaf, în Irak, în urma măsurilor represive luate de Șahul Pahlavi împotriva clerului. Ali Larijani s-a născut la Najaf în 1958, familia sa revenind în țară după Revoluția Islamică din 1979.

Ali Larijani a avut patru frați, toți deținând funcții de rang înalt în cadrul Republicii Islamice. Fratele său cel mai mare, Mohammad-Javad Ardeshir Larijani, a fost membru al Parlamentului și consilier principal al lui Ali Khamenei pe probleme de politică externă.

Fratele său mai mic, Sadegh, este un cleric care ocupă funcția de președinte al Consiliului de Discernământ din 2018, după ce anterior a servit ca șef al sistemului judiciar între 2009 și 2019.

A fost omorât și comandantul miliției Basij

Ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a revendicat marți „eliminarea” lui Ali Larijani, șeful Consiliului Suprem de Securitate Națională a Republicii Islamice Iran, precum și a generalului Gholamreza Soleimani, comandantul miliției Basij, în urma unor atacuri aeriene efectuate în cursul nopții de luni spre marți, relatează AFP.

De la lansarea operațiunii militare americano-israeliene „Epic Fury”, Ali Larijani l-a amenințat în repetate rânduri cu moartea pe președintele Statelor Unite, Donald Trump.





