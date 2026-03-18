„Sufletele pure ale martirilor au îmbrățișat sufletul purificat al slujitorului drept al lui Dumnezeu, martirul dr. Ali Larijani”, a transmis Consiliul, adăugând că fiul său și gărzile sale de corp au murit odată de el.

— roi kais • روعي كايس • רועי קייס (@kaisos1987) March 17, 2026

„După o viață de luptă pentru progresul Iranului și al Revoluției Islamice, el și-a atins în cele din urmă aspirația mult dorită, a răspuns chemării divine și a dobândit cu onoare harul dulce al martiriului în slujba sa”, se mai arată în comunicat.

Ministrul israelian al apărării, Israel Katz, a revendicat marți „eliminarea” lui Ali Larijani, șeful Consiliului Suprem de Securitate Națională a Republicii Islamice Iran, precum și a generalului Gholamreza Soleimani, comandantul miliției Basij, în urma unor atacuri aeriene efectuate în cursul nopții de luni spre marți.

De la lansarea operațiunii militare americano-israeliene „Epic Fury”, Ali Larijani l-a amenințat în repetate rânduri cu moartea pe președintele Statelor Unite, Donald Trump.

Ali Larijani, omul-cheie al securității iraniene, ucis într-un atac al IDF (forțele israeliene), a fost fiul unui expert în drept islamic șiit și a deținut numeroase roluri-cheie în aparatul de stat iranian, culminând cu poziția de secretar al Consiliului Suprem de Securitate Națională.

