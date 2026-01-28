În imaginile surprinse se observă cum roata cade din partea din spate a trenului de aterizare în timp ce avionul se ridică de la sol. Cauza incidentului nu este cunoscută încă, relatează Sky News.

British Airways A350-1000 loses one of its main gear wheels on departure from Las Vegas Harry Reid International Airport.



The incident captured on a Flightradar24 automated live stream occurred last night on the BA274, as reported by @flightradar24.



The flight continued for a… pic.twitter.com/ftMM7ixrR4 — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) January 27, 2026

Aeronava, care zbura spre Londra, a continuat călătoria și a aterizat în siguranță cu 27 de minute mai devreme decât era programat, potrivit Flightradar24.

„Avionul a continuat zborul spre Londra, unde a aterizat în siguranță, fără alte incidente”, a transmis un purtător de cuvânt al aeroportului.

Aeroportul Internațional Harry Reid a confirmat incidentul, precizând că „anvelopa a fost recuperată de pe aerodrom” și că nu au fost raportate victime sau daune suplimentare.

„Siguranța și securitatea stau la baza tuturor activităților noastre și sprijinim autoritățile în anchetele lor”, au spus reprezentanții British Airways.

În 2024, o roată a trenului principal de aterizare al unui Boeing 757-200 aparţinând United Airlines Holdings Inc. s-a desprins după decolare, pe aeroportul din Las Vegas. Aeronava transporta 174 de pasageri şi şapte membri ai echipajului.





