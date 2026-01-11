Aparatul privat de mici dimensiuni, în care erau șase oameni, a picat imediat după ce se ridicase de la sol. Incidentul a avut loc pe un câmp de lângă aeroportul din Paipa, iar cei șase oameni din avion au murit.

Momento exacto del accidente aéreo en Boyacá, donde murieron 6 manes, entre ellos un cantante.

Dicen q el piloto de la avioneta estaba mirando el celular. pic.twitter.com/QkkmuiFPpy — 🇷🅾️🇲‌🅰️🇳‌ 🅾️🇸‌🇰‌🇾‌ (@Romanosky_PH) January 11, 2026

Printre victime este și cântăreţul Yeison Jimenez, extrem de popular în Columbia.

#Atención, una avioneta se accidentó en la vereda Romita de #Paipa. La aeronave se incendió. #Noticiaendesarrollo. Más información en https://t.co/kiJerDFjBT pic.twitter.com/bM85nFdw3x — Boyacá Sie7e Días (@boyacasietedias) January 10, 2026

„Nu există supravieţuitori”, a declarat colonelul Alvaro Bello de la Direcţia Aviaţiei Civile pentru Caracol Radio.

🇨🇴🇨🇴🇨🇴🇨🇴🇨🇴🇨🇴🇨🇴🇨🇴🇨🇴🇨🇴 🔴 #URGENT | Colombian singer Yeison Jimenez dies along with 6 other people when a private plane crashes near Bogotá. pic.twitter.com/hndUHCYWGn — kayvan sabouri (@KayvanSabouri) January 11, 2026

Una avioneta se precipitó a tierra en la vereda Romita, sector Marengo, del municipio de Paipa, Boyacá. pic.twitter.com/W9GZ2krqgt — Mauricio Vanegas (@Marovaan) January 10, 2026

Ministerul Transporturilor din Columbia a anunțat că avionul de mici dimensiuni s-a prăbuşit în departamentul Boyaca, la scurt timp după decolare.

Acabo de ver caer esta avioneta a segundos de haber despegado en el aeropuerto de Paipa Boyacá… 🥲🙏🥲🙏🥲🙏… hay humo en el punto donde cayó 🚨🚨🚨 pic.twitter.com/O2DLGAPlIA — Fabian Corredor (@FabianCorredor) January 10, 2026

Videoclipuri distribuite pe reţelele sociale arată că aparatul a picat cu viteză mare pe câmp de la capătul pistei și a luat foc.