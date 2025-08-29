Incidentul s-a produs în dreptul comunei Arefu. Motociclistul se deplasa dinspre Barajul Vidraru spre Curtea de Argeș când a fost nevoit să oprească, din cauza traficului aglomerat.

IPJ Argeș a oferit atunci mai multe informații: „Din verificările preliminare efectuate, s-a stabilit că un bărbat de 73 de ani, cetăţean străin, în timp ce se deplasa cu motocicleta pe direcţia Baraj Vidraru – Curtea de Argeş, a oprit pe partea carosabilă, în coloană, din cauza traficului aglomerat. În acel moment, un urs aflat pe marginea drumului l-ar fi muşcat de gamba piciorului drept”, se arată în comunicatul oficial.

În imaginile surprinse de o cameră de bord motociclistul străin nu pare că se află însă într-o zonă cu trafic aglomerat, în fața sa nefiind niciun alt vehicul. Bărbatul privește ursul în timp ce se apropie de el și nu încearcă să fugă, acesta atacându-l și doborând motocicleta, după care începe să scormonească prin pungile depozitate în ea.
În urma acestui incident, autoritățile au emis avertismente pentru șoferii care tranzitează zona Transfăgărășan. Poliția recomandă prudență maximă și evitarea apropierii de animalele sălbatice.

Un echipaj medical a intervenit prompt la fața locului. Victima prezenta o plagă zgâriată la piciorul drept, însă a refuzat transportul la spital după ce i s-au acordat îngrijirile necesare.

Amintim că pe Transfăgărășan a avut loc o tragedie, după ce un motociclist și-a pierdut viața în urma unui atac al unui urs. Animalul sălbatic l-a tras pe bărbat de pe traseu și l-a târât într-o râpă.

