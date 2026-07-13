Boris Nadejdin (63 de ani) a anunțat pe contul său de Telegram că „a venit poliția” la el și a fost dus la „secția Dolgoprudnîi” din regiunea Moscova.

Kremlinul nu-i permite lui Nadejdin să candideze la alegerile parlamentare

Arestarea opozantului rus are loc la trei zile de la includerea lui pe lista așa-zișilor „agenți străini” în Rusia.

Motivele arestării nu au fost dezvăluite, dar Nadejdin și-a anunțat intenția de a-și continua activitatea politică, în pofida etichetării sale ca „agent străin”. Odată ce o persoană este inclusă pe lista „agenților străini” în Rusia, nu mai poate candida la o funcție publică.

Boris Nadejdin a fost înscris pe listă sub acuzația că a participat la crearea și difuzarea unor materiale de către alți „agenți străini” și organizații „indezirabile” și a răspândit „informații false” despre deciziile Guvernului rus și sistemul electoral al Rusiei. Politicianul mai este acuzat că le-a cerut oamenilor să participe la „mitinguri neautorizate”, în condițiile în care protestele sunt interzise în Rusia.

În afară de Nadejdin, în lista așa-zișilor agenți străini a fost inclus și proiectul electoral al politicianului, „Sediul candidaților”.

Politicianul acuză regimul Putin că elimină „adversarii periculoși”

Politicianul a comparat eticheta de „agent străin” cu cea de „dușman al poporului“ de pe vremea Uniunii Sovietice. Potrivit lui, regimul de la Moscova s-a lansat într-o campanie de „eliminare a adversarilor periculoși” pentru a-și asigura „rezultatul dorit” la alegerile parlamentare, programate pentru perioada 18-20 septembrie.

Cu puțin timp înainte de arestarea sa, Nadejdin a declarat pe YouTube că „Rusia are probleme”, deoarece regimul lui Putin, care durează deja de 27 de ani, a dus la război, atacuri cu drone, penurie de gaze, creșterea prețurilor, izolare și autoritarism.

Potrivit avocatului lui Nadejdin, Dmitri Trunin, politicianul este acuzat de „propagandă” și afișarea de „simboluri extremiste sau naziste”.

Candidatura lui Nadejdin la alegerile prezidențiale a stârnit panică la Kremlin

Boris Nadejdin a intrat în atenția opiniei publice în februarie 2024, când și-a anunțat candidatura la alegerile prezidențiale cu o platformă anti-război. Popularitatea sa a crescut rapid, ridicându-se la 15% în doar câteva zile. Cozi lungi s-au format la punctele de strângere a semnăturilor pentru acest politician.

Potrivit The Moscow Times, Kremlinul i-a ordonat atunci lui Nadejdin să-și retragă candidatura. În cele din urmă, Comisia Electorală Centrală l-a eliminat din cursă sub pretextul unor vicii de procedură în colectarea semnăturilor. Inițiativa Civică, partidul care l-a propus pe Nadejdin, a fost ulterior desființat printr-o decizie a Curții Supreme.

Catalogarea ca „agent străin”, o practică a represiunii putiniste

La începutul lunii iunie, viceministrul rus al Justiției, Oleg Sviridenko, a recunoscut că 96 % dintre persoanele și entitățile declarate în 2025 „agenți străini” nu beneficiază de finanțare din străinătate, una dintre principalele cauze pentru care fusese creată această lege, notează agenția de presă EFE, preluată de Agerpres.

Apărătorii drepturilor omului și disidenții aflați în exil denunță faptul că această etichetă aplicată arbitrar încalcă drepturile fundamentale ale cetățenilor.

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