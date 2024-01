The Household Cavalry, „gardienii monarhului”, este formată din două regimente din armata britanică, The Life Guards și The Blues&Royals. Gărzile Regale sunt postate pentru îndatoriri publice în afara Palatelor Buckingham și St James și la Horse Guards.

Rolul lor este în mare parte ceremonial, iar schimbarea gărzii atrage numeroși turiști care vor să facă fotografii, în ciuda plăcuțelor care avertizează: „Atenție, caii vă pot lovi sau mușca”.

A fost și cazul unei turiste, care s-a ales cu o sperietură și cu geaca ruptă, după ce a încercat, pe 20 ianuarie, să mângâie armăsarul gărzii regale.

Nu este însă primul caz, în condițiile în care cei care vor să facă poze cu soldații din Garda Regală nu țin cont de avertisment.

Anul trecut, un soldat din Garda Regală a stârnit o dezbatere online aprinsă, după ce a fost filmat țipând la o turistă pe motiv că aceasta l-a atins în timp ce stătea lângă el pentru o fotografie.

