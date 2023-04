Călărit de un soldat din „Blues and Royals”, armăsarul se afla chiar lângă un panou care avertiza cu litere de-o șchioapă: „Atenție! Caii pot lovi sau mușca”.

Însă nimeni nu pare a ține cont de asta, în tentativa unor poze reușite.

Clipul arată calul lovind o tânără care se așezase cu spatele și se pregătea să fie fotografiată. Animalul îi mușcă apoi părul, ulterior femeia reușește să se elibereze și să fugă.

Inițial, un turist este speriat de cal, în timp ce zâmbea cu gura până la urechi, gata pentru imaginea perfectă.

Dacă turista lovită pare șocată de incident, soldatul nu este deranjat în niciun fel de reacția „neprietenoasă” a calului său.

The Household Cavalry, „gardienii monarhului”, este formată din două regimente din armata britanică, The Life Guards și The Blues & Royals.

La începutul lunii, un soldat din Garda Regală a stârnit o dezbatere online aprinsă, după ce a fost filmat țipând la o turistă pe motiv că aceasta l-a atins în timp ce stătea lângă el pentru o fotografie.

