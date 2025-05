Înregistrarea ar fi fost făcută chiar de un militar rus, surprinzând momentul impactului unei rachete ucrainene care a distrus echipamentul și a eliminat o parte din trupe.

Atacul a avut loc pe un pod din regiunea Kursk, în timpul evacuării unui camion logistic rusesc.

Înregistrarea arată cum soldații ruși nu au realizat pericolul până în ultimul moment. Unul dintre militari fuma relaxat înainte de atac. Abia cu puțin timp înainte de impact au încercat să părăsească podul, dar nu au mai reușit.

Prima lovitură i-a doborât, iar următoarea a provocat o explozie care a împrăștiat sute de fragmente.

Surse ucrainene susțin că videoclipul a fost recuperat de pe telefonul unuia dintre soldații ruși, care probabil nu a mai apucat să-l transmită.

Experții militari consultați de Onet cred că atacul a combinat un bombardament cu rachetă cu o lovitură de dronă, „deși nu se poate determina cu exactitate ce tip de armament a fost folosit”.

Atenție, imagini care vă pot afecta emoțional!

An airstrike targeted a Russian bridge in the Kursk region during the evacuation of a logistics truck stranded on the structure. The footage was recovered from the phone of one of the Russian personnel. pic.twitter.com/zcSOyfEm3J