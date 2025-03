Situația din sectorul de luptă Kursk este confirmată din mijloacele de informare din surse deschise și recunoscută de ucraineni. Conform Ukrainska Pravda, armata ucraineană depune eforturi să stabilizeze acest sector de luptă.

„S-a produs o descoperire în zona de blocare. Pe scurt, aceasta este zona în care unitățile noastre încearcă să rețină inamicul pentru a nu ajunge în pericol de încercuire parțială sau completă.

Acest lucru nu s-a întâmplat brusc, ci treptat și sistematic. Chiar înainte de Anul Nou, rușii au intrat în Kurilovka (un sat la sud de orașul Sudja – n.r.), unde una dintre brigăzile noastre a abandonat pozițiile. După aceasta, inamicul a acumulat forțe și a efectuat sistematic operațiuni de asalt. Ieri și alaltăieri (6 și 5 martie – n.r.) au făcut o descoperire. Acesta este rezultatul”, comentează DeepState, potrivit Ukrainska Pravda.

„Situația (din Kursk – n.r.) este foarte proastă”, a declarat pentru Reuters analistul militar finlandez Pasi Paroinen.

80th, 82, 95th and SOF 🇺🇦 needs our urgent support in Kursk direction, where Russian 🇷🇺 & North Korean 🇰🇵 troops are pushing extremely hard to cut off our logistics and take back land, extremely heavy fights are happening right now! Drones and vehicles are crucial! Every donation… pic.twitter.com/YcjwzS8wFL