Mașina s-a oprit după ce a lovit un copac

Incidentul s-a produs miercuri, 3 septembrie, în jurul orei 17:00, când un bărbat de 70 de ani, aflat la volanul unui autoturism Honda, a pierdut controlul vehicului și a trecut cu mașina peste cele șase benzi ale unei autostrăzi din Bay Shore (New York), potrivit publicației News 12.

Momentul incredibil a fost surprins de camera de bord a unei mașini aflate în trafic. Honda a zburat efectiv prin aer, traversând fără probleme cele șase benzi de autostradă, la o oră în care era multă circulație.

Potrivit autorităților locale, vehiculul a accelerat brusc peste un terasament acoperit cu iarbă, lansându-se de pe un deal ca de pe o rampă, zburând complet peste autostrada Sunrise, una dintre cele mai aglomerate din Long Island.

Mașina a trecut complet peste cele șase benzi de trafic și s-a oprit abia după ce a lovit un copac de pe partea opusă a autostrăzii.

Șoferul a scăpat doar cu răni ușoare

În mod remarcabil, șoferul a scăpat doar cu răni ușoare. El a fost transportat la un spital din apropiere pentru investigații suplimentare.

Incidentul incredibil a fost surprins de o cameră de bord.

"Airborne car rockets over 4 lanes of highway in insane video of smoky wreck"https://t.co/8FOpO4xs6Y pic.twitter.com/rBcJvjAa7t — Joe (@9Joe9) September 4, 2025

Recomandări David H. Carstens, fost înalt oficial militar american: „Prezența militară a SUA ar putea fi una permanentă în România”

„Părea un meteor care traversa autostrada. La început nu mi-am dat seama că era o mașină”, a spus Brandon Hyacinthe, un șofer aflat în trafic, care a surprins momentul dramatic cu camera de bord. Mașina lui se afla la doar câțiva metri distanță de „autoturismul zburător”.

Având în vedere ora și traficul intens, reprezentanții poliției susțin că este un miracol că nimeni nu a fost rănit.