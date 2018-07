Macovei afirmă că “abuzul în serviciu” este ”în dispariție.

”Când funcționarul public încalcă legea pentru a obține foloase pentru partidul pe care îl conduce sau din care face parte, sau pentru prietenii lui politici, nu mai este abuz în serviciu. Furați la liber pentru partid și pentru prieteni! ”Nu îndeplinește” este schimbat cu “refuză să îndeplinească. Or, este o diferență. Dacă nu faci ceva din fișa postului, “nu îndeplinești”. Ca “să refuzi” trebuie să existe un ordin scris pe care îl refuzi. Mai dispare o bucată din abuz! Cel mai grav: s-a limitat abuzul numai la “încălcarea unor dispoziții exprese dintr-o lege, ordonanță de urgență sau ordonanță de guvern”. Legea achizițiilor publice, de exemplu, se pune în aplicare prin HG sau prin ordin de ministru sau conducător al instituțiilor lor publice. Altfel, legea rămâne pe hârtie și nu mai facem nicio achiziție publică ori o facem cum vrem noi, că “noi putem”, fără reguli și cu caiete de sarcini cu destinație clară: firma X! Or, caietul de sarcini, termenele, varianta aleasă de ministrul X pentru o licitație (cerere cu ofertă, etc), prețul minim, toate sunt în hotărâri de guvern sau ordine care reglementează fiecare licitație în parte. Decizia CCR nu trebuie citită cu ochelari de cal! Ci cu ochii celui care știe că legea licitațiilor publice poate fi aplicată numai prin hotărâre de guvern și ordine, pentru că altfel nu faci nimic dacă licitațiile sunt trucate. Legislația secundară care aplică orice lege, ordonanță, ordonanță de urgență este implicită în textul CCR, pentru că altfel nu se poate. Altfel, ar fi o abrogare totală a abuzului în serviciu, ceea ce CCR nu a făcut”, a scris Macovei pe Facebook.