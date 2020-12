Presa din orășelul Atascadero informează că respectiva coloană argintie a fost găsită pe vârful muntelui Pine, iar zeci de localnici au urcat pentru a vedea misteriosul monolit – și a-și posta fotografiile pe internet.

”Obeliscul cu trei fețe părea a fi din oțel inoxidabil, cu o înățime de peste 30 de metri și 20 de centimetri lățime”, adezvăluit Atascadero News.

Monolitul din Atascadero pare instabil și, conform aceleași surse, ar putea fi ușor de împins.

