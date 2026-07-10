Regionala CFR Iași a executat în ultimele două zile, între 9-10 iulie 2026, operațiuni complexe de electrosecuritate, în zona Bacău-Roman, pentru montarea grinzilor gigant ale noului pasaj peste DN2 și calea ferată.

„Se execută lucrări de electrosecuritate pentru montarea grinzilor la pasajul de pe Autostrada peste DN2 și CF (Calea Ferată n.r.) km 11+120, în zona Filipești”, a transmis CFR Infrastructură Iași, pe pagina de Facebook, unde a postat și poze cu acest proces.

Montare grinzi la pasajul de pe Autostrada A7. Foto: CFR

Călătorii care tranzitează zona feroviară Bacău-Roman nu vor avea parte de întârzieri, în ciuda lucrărilor programate la pasajul Autostrăzii A7 de la Filipești. CFR Iași a anunțat că, deși liniile curente Itești–Galbeni sunt scoase de sub tensiune în trei intervale orare 11:15-12:20, 12:40-13:30 și 17:00-17:50) pentru montarea grinzilor, traficul feroviar se va desfășura în condiții normale.

„Deși grinzile au o greutate considerabilă, de 88 de tone, iar montarea se realizează în aproximativ 25 de minute per grindă, cu 3 macarale acționând simultan, lucrările nu au implicații asupra circulației trenurilor”, potrivit sursei citate.

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