Bonusuri generoase pentru echipa de conducere

Pentru a marca acest moment important, compania a anunțat un pachet de recompense consistente pentru peste 100 de directori și angajați cheie. CEO-ul Digi, Marius Vărzaru, va beneficia de un salariu fix și variabil anual care poate ajunge la 4,2 milioane de euro, alături de un bonus de 2,24 milioane de euro sub formă de acțiuni în momentul listării. Astfel, remunerația sa totală pentru 2026 ar putea depăși 6,5 milioane de euro, iar până în 2029 s-ar ridica la peste 7 milioane de euro, fără a include alte bonusuri.

Remunerația variabilă a lui Vărzaru este strâns legată de performanța companiei, în special de atingerea obiectivelor privind EBITDA ajustat, un indicator esențial al profitabilității. Salariul său fix este stabilit la 231.600 de euro anual, iar pentru funcția de director executiv în consiliul de administrație va primi încă 30.000 de euro, potrivit prospectului aprobat de Comisia Națională a Pieței de Valori Mobiliare (CNMV).

Cătălin Neagoe, mâna dreaptă a lui Vărzaru, și alte beneficii

Alături de Vărzaru, directorul general adjunct, Cătălin Neagoe, este un alt beneficiar important al pachetului de compensații. Salariile variabile maxime combinate pentru cei doi pot atinge 4,18 milioane de euro până la sfârșitul anului 2026, iar această sumă va crește treptat în anii următori, ajungând la 7,7 milioane de euro în 2029.

În plus, consiliul de administrație al Digi a aprobat un „Plan de stimulare IPO”, prin care 0,33% din capitalul companiei, echivalentul a 5,04 milioane de euro, va fi distribuit către cei 120 de angajați eligibili. Cei mai mari beneficiari ai acestui plan sunt Vărzaru și Neagoe, care vor primi 440.000 și, respectiv, 40.000 de acțiuni, ceea ce echivalează cu 2,24 milioane de euro și 224.000 de euro.

Planuri pe termen lung și obiective financiare ambițioase

Pe lângă recompensele imediate, compania a aprobat un „Plan de stimulare pe termen lung pentru acțiuni”, destinat unui grup de 35 de directori, cărora li se vor oferi până la un milion de acțiuni, echivalentul a 5,6 milioane de euro. Aceste beneficii vor fi acordate treptat până la finalul anului 2029, iar acordarea lor este condiționată de atingerea obiectivelor privind EBITDA ajustat, cheltuielile de capital și raportul datorie netă/EBITDA.

Digi estimează venituri între 1,04 și 1,085 miliarde de euro pentru anul 2026, în creștere cu până la 16,8% față de cele 929,2 milioane de euro înregistrate în 2025. De asemenea, compania și-a propus să atingă o marjă EBITDA ajustată de peste 30% pe termen mediu, față de marja de 18,9% raportată pentru 2025. Cheltuielile de capital sunt așteptate să scadă la 400 de milioane de euro în 2026, comparativ cu 467,9 milioane de euro în 2025.

Cu toate acestea, acționarii trebuie să mai aștepte pentru a beneficia de dividende. Digi prioritizează extinderea afacerii și implementarea strategiei sale, motiv pentru care nu intenționează să distribuie dividende înainte de 2030. Decizia privind o eventuală distribuire ulterioară va depinde de rezultatele financiare și de necesitățile de finanțare ale companiei, se arată în prospect.

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