Un bărbat de 36 de ani, polițist în cadrul Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Mehedinți, aflat la volanul unui BMW X5, ar fi intrat într-o depășire pe linie continuă. Șoferul ar fi pierdut controlul direcției, iar autoturismul său a pătruns pe contrasens, unde a lovit violent mașina condusă regulamentar de un pompier, potrivit Restart News.ro. În accident a fost implicată și o a treia mașină.

Impactul a fost unul devastator. Polițistul și-a pierdut viața pe loc. În mașina lovită de acesta, pompierul și pasagera din dreapta au rămas încarcerați. Ulterior, tânără rănită a fost transportată la spital cu elicopterul SMURD.

Traficul este blocat până la ora 18:00

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Mehedinţi a informat că Secţia de Pompieri Orşova a intervenit la fașa locului cu o autospecială de stingere cu modul de descarcerare şi o ambulanţă SMURD. De asemenea, din cadrul Detaşamentului de Pompieri Drobeta Turnu Severin, s-au deplasat în sprijin o autospecială de descarcerare, o autospecială de stingere şi o ambulanţă SMURD.

Un bărbat a murit.

„Două victime au fost descarcerate de pompierii mehedinţeni, fiind conştiente. Una dintre acestea va fi preluată de elicopterul SMURD. O altă victimă conştientă este evaluată de echipajul SMURD. Din nefericire, una dintre victime prezenta leziuni incompatibile cu viaţa şi a fost declarată decedată”, potrivit ISU Mehedinți.

Traficul este blocat complet, iar reluarea circulației este estimată la ora 18:00.

„Atenție, trafic blocat pe DN 6! Circulația rutieră este oprită pe ambele sensuri pe DN 6, la km 355+400, în zona administrată de SDN Orșova, din cauza unui accident rutier grav. Din primele informații, în eveniment au fost implicate mai multe persoane, fiind înregistrate victime rănite grav. Traficul este blocat complet, iar reluarea circulației este estimată, provizoriu, în aproximativ 2-3 ore”, a transmis DRDP Craiova.

DN 6 este considerat „Drumul Morții”

DN 6 face legătura între Capitală și granița de vest a țării, cu Ungaria, fiind una dintre cele mai periculoase șosele din România. A devenit cunoscut și sub numele de „Drumul Morții” pentru că aici se produc, anual, sute de accidente grave, cu victime.

Sindicatul Europol a atras atenția, recent, în urma unui accident mortal, că DN6 a devenit un pericol constant din cauza lipsei separatoarelor de sens pe multe tronsoane.

„DN 6 a devenit un pericol constant. Nu este doar un drum aglomerat, ci un traseu unde orice clipă de neatenție, oboseală sau lipsă de infrastructură poate avea urmări dintre cele mai grave”, au precizat, în luna mai, reprezentanții Sindicatului.

Sindicatul Europol a oferit și mai multe soluții pentru reducerea accidentelor pe acest drum național. „Pentru reducerea pericolelor pe acest tronson de drum este absolut necesară implementarea unor separatoare de sens și devierea traficului greu în afara localităților”, potrivit sursei citate.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE