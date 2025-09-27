Presiune constantă pe frontul de est

De mai multe luni, forțele ruse exercită o presiune constantă pe frontul de est, în special după căderea Avdiivka în februarie. Obiectivele principale par a fi avansarea spre vest în regiunea Donețk, cu ținte precum Chasiv Yar și alte localități cheie.

Ucraina se confruntă cu o lipsă acută de muniție de artilerie, personal și sisteme de apărare aeriană, ceea ce face ca menținerea liniilor defensive să fie extrem de dificilă.



Termenul „străpungere” (breakthrough) este unul militar semnificativ, sugerând o rupere a liniilor defensive inamice care ar putea permite o avansare mai rapidă. Rusia folosește adesea un limbaj triumfalist.

Este crucială o confirmarea din partea Ucrainei sau a surselor independente (analisti, rapoarte de intelligence occidentale) pentru a evalua amploarea și semnificația reală a acestor câștiguri. Adesea, „străpungerile” rusești se dovedesc a fi avansuri tactice mici, obținute cu costuri umane și materiale enorme.

Consolidarea narațiunii interne a succesului

Orice pierdere teritorială, chiar și minoră, adaugă presiune asupra forțelor ucrainene, care sunt deja întinse la maximum. Pentru Rusia, aceste revendicări servesc la consolidarea narațiunii interne a succesului militar și la demotivarea adversarului. Pentru Ucraina, pot afecta moralul, deși forțele ucrainene au demonstrat o rezistență remarcabilă.

Armata rusă a anunţat, într-un comunicat, că a cucerit localităţile – Derîlove şi Maiske – în regiunea Doneţk, controlată de către Rusia, şi localitatea Stepove, în regiunea Dnipropetrovsk.

Forţele ruse câştigă teren în confruntări crâncene în regiuni devastate, în partea de est a Ucrainei.

Moscova a cucerit aproximativ 0,8% din suprafaţa Ucrainei de la începutul acestui an, potrivit Ministerului rus al Apărării.

În general, ultimele 12 luni au fost marcate de o avansare a armatei ruse în Ucraina. Din august 2024 până în iulie 2025, rușii au cucerit aproape 5.900 km2, față de 1.360 km2 în cele douăsprezece luni anterioare. Cu toate acestea, câștigul rus din ultimul an reprezintă mai puțin de 1% din teritoriul ucrainean dinaintea războiului, inclusiv Crimeea și Donbass.

La sfârșitul lunii iulie, Rusia exercita control total sau parțial asupra a aproape 19% din teritoriul ucrainean.

Prioritatea lui Vladimir Putin este să cucerească Odesa și să ajungă la Gurile Dunării, iar Republica Moldova poate fi folosită de liderul rus în acest scop, avertizează un fost consilier prezidențial ucrainean.

Ucraina țintește instalațiile energetice

Ucraina a anunţat că o persoană a fost ucisă în noaptea de vineri spre sâmbătă, iar alte 12 au fost rănite într-un bombardament rus în regiunea Herson (sud-est).

Alt atac rus a avariat căii ferate în regiunea vecină Odesa, au anunţat autorităţile.

Moscova a anunţat că o rafinărie de petrol situată în regiunea Ciuvaşia, în Ural, şi-a suspendat operaţiunile în urma unui atac ucrainean cu dronă în spatele liniei frontului.

Ucraina răspunde atacurilor ruse care o vizează cu regularitate prin atacuri ţintind industriile militare şi instalaţii energetice ruseşti, mai ales rafinării de petrol.

Eforturi diplomatice de a pune capăt conflictului, care se apropie de al patrulea an, s-au soldat cu un eşec.

Preşedintele american Donald Trump a sugerat că Ucraina ar putea să-şi recucerească tot teritoriul cucerit de către Rusia. Moscova şi-a anunţat, în replică, hotărârea de a-şi continua ofensiva.

