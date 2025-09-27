Presiune constantă pe frontul de est

De mai multe luni, forțele ruse exercită o presiune constantă pe frontul de est, în special după căderea Avdiivka în februarie. Obiectivele principale par a fi avansarea spre vest în regiunea Donețk, cu ținte precum Chasiv Yar și alte localități cheie.

Ucraina se confruntă cu o lipsă acută de muniție de artilerie, personal și sisteme de apărare aeriană, ceea ce face ca menținerea liniilor defensive să fie extrem de dificilă.

Termenul „străpungere” (breakthrough) este unul militar semnificativ, sugerând o rupere a liniilor defensive inamice care ar putea permite o avansare mai rapidă. Rusia folosește adesea un limbaj triumfalist.

Este crucială o confirmarea din partea Ucrainei sau a surselor independente (analisti, rapoarte de intelligence occidentale) pentru a evalua amploarea și semnificația reală a acestor câștiguri. Adesea, „străpungerile” rusești se dovedesc a fi avansuri tactice mici, obținute cu costuri umane și materiale enorme.

Consolidarea narațiunii interne a succesului

Orice pierdere teritorială, chiar și minoră, adaugă presiune asupra forțelor ucrainene, care sunt deja întinse la maximum. Pentru Rusia, aceste revendicări servesc la consolidarea narațiunii interne a succesului militar și la demotivarea adversarului. Pentru Ucraina, pot afecta moralul, deși forțele ucrainene au demonstrat o rezistență remarcabilă.

Povestea cafenelei Capșa, templul „cancanului și al farnientei” unde femeile nu îndrăzneau să intre. Curcanul „țintirom”, anulat de ciocolatele Frantz-Iosef Suveranul
Recomandări
Povestea cafenelei Capșa, templul „cancanului și al farnientei” unde femeile nu îndrăzneau să intre. Curcanul „țintirom”, anulat de ciocolatele Frantz-Iosef Suveranul

Armata rusă a anunţat, într-un comunicat, că a cucerit localităţile – Derîlove şi Maiske  – în regiunea Doneţk, controlată de către Rusia, şi localitatea Stepove, în regiunea Dnipropetrovsk.

Forţele ruse câştigă teren în confruntări crâncene în regiuni devastate, în partea de est a Ucrainei.

Moscova a cucerit aproximativ 0,8% din suprafaţa Ucrainei de la începutul acestui an, potrivit Ministerului rus al Apărării.

În general, ultimele 12 luni au fost marcate de o avansare a armatei ruse în Ucraina. Din august 2024 până în iulie 2025, rușii au cucerit aproape 5.900 km2, față de 1.360 km2 în cele douăsprezece luni anterioare. Cu toate acestea, câștigul rus din ultimul an reprezintă mai puțin de 1% din teritoriul ucrainean dinaintea războiului, inclusiv Crimeea și Donbass.

La sfârșitul lunii iulie, Rusia exercita control total sau parțial asupra a aproape 19% din teritoriul ucrainean.

Prioritatea lui Vladimir Putin este să cucerească Odesa și să ajungă la Gurile Dunării, iar Republica Moldova poate fi folosită de liderul rus în acest scop, avertizează un fost consilier prezidențial ucrainean.

Ucraina țintește instalațiile energetice

Ucraina a anunţat că o persoană a fost ucisă în noaptea de vineri spre sâmbătă, iar alte 12 au fost rănite într-un bombardament rus în regiunea Herson (sud-est).

Alt atac rus a avariat căii ferate în regiunea vecină Odesa, au anunţat autorităţile.

Moscova a anunţat că o rafinărie de petrol situată în regiunea Ciuvaşia, în Ural, şi-a suspendat operaţiunile în urma unui atac ucrainean cu dronă în spatele liniei frontului.

Ucraina răspunde atacurilor ruse care o vizează cu regularitate prin atacuri ţintind industriile militare şi instalaţii energetice ruseşti, mai ales rafinării de petrol.

Eforturi diplomatice de a pune capăt conflictului, care se apropie de al patrulea an, s-au soldat cu un eşec.

Preşedintele american Donald Trump a sugerat că Ucraina ar putea să-şi recucerească tot teritoriul cucerit de către Rusia. Moscova şi-a anunţat, în replică, hotărârea de a-şi continua ofensiva.

Șase copii morți la Iași: Ministrul Rogobete acuză că protocoalele medicale au fost ignorate timp de 10 zile
Știri România 16:33
Șase copii morți la Iași: Ministrul Rogobete acuză că protocoalele medicale au fost ignorate timp de 10 zile
Via Transilvanica în 2025, prin experiențele călătorilor: „Îți arată România așa cum rar o mai găsești: autentică, simplă și cu oameni calzi"
Știri România 16:00
Via Transilvanica în 2025, prin experiențele călătorilor: „Îți arată România așa cum rar o mai găsești: autentică, simplă și cu oameni calzi”
Declarațiile lui Nicușor Dan care au încins rețelele sociale. „Dacă acum sunt la 30%, când s-au anulat la cât erau?”
Adevarul.ro
Declarațiile lui Nicușor Dan care au încins rețelele sociale. „Dacă acum sunt la 30%, când s-au anulat la cât erau?”
Top iubite de fotbaliști care și-au înșelat partenerii. Una dintre ele a confirmat public infidelitatea și a spus și motivul
Fanatik.ro
Top iubite de fotbaliști care și-au înșelat partenerii. Una dintre ele a confirmat public infidelitatea și a spus și motivul
Psihologii trag un semnal de alarmă. „Sindromul inimii de gheață”, o problemă emoțională tot mai frecventă
Financiarul.ro
Psihologii trag un semnal de alarmă. „Sindromul inimii de gheață”, o problemă emoțională tot mai frecventă
Superliga.ro (P)
Rapid - Hermannstadt 1-2. Învinși în prelungiri
Rapid - Hermannstadt 1-2. Învinși în prelungiri
Raul Palmeș: „Am reaprins lumina în oraș”
Raul Palmeș: „Am reaprins lumina în oraș”
De ce s-a destrămat prietenia dintre Andreea Bălan și Andreea Antonescu, după America Express: „Când s-a terminat America Express, s-a terminat și…”
Elle.ro
De ce s-a destrămat prietenia dintre Andreea Bălan și Andreea Antonescu, după America Express: „Când s-a terminat America Express, s-a terminat și…”
Elena Udrea a decis să vorbească! Ce a dezvăluit fosta „blondă de la Cotroceni” despre Traian Băsescu, Florian Coldea și Laura Codruța Kovesi
Unica.ro
Elena Udrea a decis să vorbească! Ce a dezvăluit fosta „blondă de la Cotroceni” despre Traian Băsescu, Florian Coldea și Laura Codruța Kovesi
Cum arăta Viorica Dăncilă în tinerețe, în perioada când l-a adoptat pe fiul ei! Imagini pe care nu le-ai mai văzut niciodată: era brunetă și avea părul ondulat
Viva.ro
Cum arăta Viorica Dăncilă în tinerețe, în perioada când l-a adoptat pe fiul ei! Imagini pe care nu le-ai mai văzut niciodată: era brunetă și avea părul ondulat

Monden

Adelina Pestrițu, în rochie prețioasă și cu tiară pe cap la Marele Bal al Prinților și Prințeselor de la Monte Carlo: „Am trăit un vis în pași de dans"
Stiri Mondene 16:51
Adelina Pestrițu, în rochie prețioasă și cu tiară pe cap la Marele Bal al Prinților și Prințeselor de la Monte Carlo: „Am trăit un vis în pași de dans”
Adda, emoții înainte să plece la Power Couple, sezonul 3. De cine îi e greu să se despartă: „Voi fi departe de el"
Stiri Mondene 15:39
Adda, emoții înainte să plece la Power Couple, sezonul 3. De cine îi e greu să se despartă: „Voi fi departe de el”
Cum arată Lavinia Pîrva fără strop de machiaj și fără filtre. Soția lui Ștefan Bănică Jr. apelează frecvent la medicul estetician
TVMania.ro
Cum arată Lavinia Pîrva fără strop de machiaj și fără filtre. Soția lui Ștefan Bănică Jr. apelează frecvent la medicul estetician
Un român de 21 de ani, erou în Italia. Ştefan a salvat o femeie din flăcări: M-am gândit doar la a o salva
ObservatorNews.ro
Un român de 21 de ani, erou în Italia. Ştefan a salvat o femeie din flăcări: M-am gândit doar la a o salva
S-a aflat acum! Adevărul grav pe care Antena 1 NU l-a arătat și e dureros până la lacrimi! Cauza reală a eliminării Ralucăi Bădulescu de la Asia Express. Toți sunt uluiți. Ce nu s-a văzut la TV?!
Libertateapentrufemei.ro
S-a aflat acum! Adevărul grav pe care Antena 1 NU l-a arătat și e dureros până la lacrimi! Cauza reală a eliminării Ralucăi Bădulescu de la Asia Express. Toți sunt uluiți. Ce nu s-a văzut la TV?!
Cariera unei vedete, distrusă la 31 de ani: NU mai poate face niciun pas! » „Mă rog pentru un miracol”
GSP.ro
Cariera unei vedete, distrusă la 31 de ani: NU mai poate face niciun pas! » „Mă rog pentru un miracol”
Fiica lui Mihai Stoica va avea emisiune la un canal TV de sport din România
GSP.ro
Fiica lui Mihai Stoica va avea emisiune la un canal TV de sport din România
Se inchide circulația pe timul nopții în Capitală. Care este motivul
Mediafax.ro
Se inchide circulația pe timul nopții în Capitală. Care este motivul
„A fost otrăvită de o mână criminală!” Mama Andreei Cuciuc, declarații șoc la un an de la moartea fetei! „Criminalul să fie pedepsit!”
StirileKanalD.ro
„A fost otrăvită de o mână criminală!” Mama Andreei Cuciuc, declarații șoc la un an de la moartea fetei! „Criminalul să fie pedepsit!”
„O să mor. Nu...” Iubitul Ioanei Popescu a făcut publică ultima conversație ȘOCANTĂ pe care a avut-o cu bruneta! Jurnalista și-a prevestit moartea și dispăruse cu câteva zile înainte să se stingă: „Am sunat la poliție. I-au spart ușa și...”
Wowbiz.ro
„O să mor. Nu...” Iubitul Ioanei Popescu a făcut publică ultima conversație ȘOCANTĂ pe care a avut-o cu bruneta! Jurnalista și-a prevestit moartea și dispăruse cu câteva zile înainte să se stingă: „Am sunat la poliție. I-au spart ușa și...”
BREAKING NEWS! A murit Ioana Popescu. Care este cauza morții
Wowbiz.ro
BREAKING NEWS! A murit Ioana Popescu. Care este cauza morții
Ruxandra a fost găsită fără viață la 6 ani de la dispariție. Unde i-a fost descoperit trupul și ce a pățit biata femeie e înfiorător!
StirileKanalD.ro
Ruxandra a fost găsită fără viață la 6 ani de la dispariție. Unde i-a fost descoperit trupul și ce a pățit biata femeie e înfiorător!
Gestul făcut de mama lui Andrei față de Alexandrina, după pozele apărute online! Concurenta a povestit tot în camera roșie: „Nu cred...”
KanalD.ro
Gestul făcut de mama lui Andrei față de Alexandrina, după pozele apărute online! Concurenta a povestit tot în camera roșie: „Nu cred...”

Politic

Ce nu ai voie să faci în secția de votare la alegeri parlamentare în Republica Moldova 2025
Politică 08:00
Ce nu ai voie să faci în secția de votare la alegeri parlamentare în Republica Moldova 2025
Dumitru Dumbravă a murit. Fostul general al SRI fusese trimis în judecată de DNA în iulie
Politică 26 sept.
Dumitru Dumbravă a murit. Fostul general al SRI fusese trimis în judecată de DNA în iulie
Banca Centrală Europeană: Stați calmi, dar păstrați bani cash! Ce sumă e recomandat să avem fiecare dintre noi acasă
Spotmedia.ro
Banca Centrală Europeană: Stați calmi, dar păstrați bani cash! Ce sumă e recomandat să avem fiecare dintre noi acasă
Ce s-a ales de Alina Dumitru, singura campioană olimpică la judo din istoria României. Ce face astăzi
Fanatik.ro
Ce s-a ales de Alina Dumitru, singura campioană olimpică la judo din istoria României. Ce face astăzi
S-au descoperit cele mai vechi mumii din lume, cu mii de ani mai bătrâne decât cele din Egipt
Spotmedia.ro
S-au descoperit cele mai vechi mumii din lume, cu mii de ani mai bătrâne decât cele din Egipt