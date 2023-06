Kremlinul a postat marţi, 6 iunie, un videoclip pe Telegram, cu un text în care se spune că arată „imagini cu distrugerea unor vehicule blindate străine, inclusiv tancuri Leopard”.

Videoclipul a fost difuzat pe larg de posturile de televiziune şi site-urile de ştiri controlate de stat în Rusia, care au spus că imaginile provin de la sistemul cu termoviziune al unui elicopter de atac KA-52 Alligator.

În imaginile filmate pe timp de noapte pot fi văzute mai multe vehicule, înainte ca elicopterul să lanseze o rachetă ghidată care loveşte unul dintre ele, făcându-l să explodeze.

Aproape imediat după ce videoclipul rusesc s-a răspândit online, mai mulţi experţi în armament şi bloggeri militari au început să pună la îndoială pe reţelele sociale că racheta elicopterului a lovit un tanc, cu atât mai puţin un Leopard.



Analiza vizuală efectuată de Associated Press arată că vehiculele ce apar în înregistrare par a fi, de fapt, maşini agricole staţionate pe un câmp.

Vehiculul lovit de racheta rusă are patru roţi mari şi se află la înălţime faţă de sol, în timp ce tancurile Leopard 2 sunt joase şi au şenile. O combină, susține AP, un tractor, potrivit analizei unor bloggeri militari.

#BREAKING #German Leopard tanks getting destroyed. Russian Federation Ministry of Defense publishes the first video of Leopards getting destroyed#Russia #Leopard #Tanks #Moscow #RussiaUkraineWar #Putin #RussiaNews #breakingnews #UkraineRussianWar pic.twitter.com/ui9EgT2kCp