Motivul sechestrului

Decizia instanței vizează bunuri în valoare de aproximativ 1,34 milioane de dolari. Printre cei acuzați se numără Matias Morla, fostul avocat al lui Maradona, doi dintre asistenții săi, precum și surorile Rita și Claudia Maradona. Un notar este, de asemenea, urmărit penal în calitate de complice.

Tribunalul consideră că societatea comercială înființată de Morla pentru administrarea mărcii era doar o fațadă. Instanța a stabilit că „Maradona continua să exercite controlul asupra patrimoniului său în momentul decesului”. În consecință, toate bunurile, materiale și imateriale, ar trebui să revină moștenitorilor legali ai lui Maradona, copiii săi.

Istoricul cazului Maradona

Acest caz juridic își are originile în 2021, când Dalma și Giannina, două dintre fiicele lui Maradona, au acuzat grupul condus de Morla că și-a însușit ilegal marca tatălui lor. Ulterior, ceilalți trei copii ai starului s-au alăturat acuzării.

Diego Maradona a decedat la 25 noiembrie 2020, la vârsta de 60 de ani, în urma unor complicații medicale. Moartea sa a generat mai multe anchete și procese.

Procesul privind responsabilitatea medicală

Paralel cu cazul mărcii comerciale, se desfășoară o altă procedură judiciară. Aceasta vizează stabilirea responsabilității mai multor profesioniști din domeniul sănătății în ceea ce privește decesul lui Maradona.

Un prim proces a fost anulat în mai 2023, din cauza recuzării unei judecătoare. Aceasta a fost acuzată de implicare în realizarea unui documentar neautorizat despre caz. Data noului proces nu a fost încă stabilită.

Opt profesioniști din domeniul medical, incluzând medici, psihiatri și asistenți, sunt acuzați de omor din culpă. Aceștia sunt suspectați de neglijențe comise în cunoștință de cauză, care ar fi putut duce la moartea lui Maradona. În cazul în care vor fi găsiți vinovați, ei riscă pedepse cu închisoarea între 8 și 25 de ani.

