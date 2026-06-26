Moștenirea lăsată în urmă: Cine sunt cei 5 copii ai magnatului

Silvio Berlusconi a murit pe 12 iunie 2023, la vârsta de 86 de ani, în urma unor complicații cauzate de o leucemie cronică. Dispariția sa a marcat sfârșitul unei ere nu doar în politica italiană, ci și în lumea afacerilor internaționale, lăsând în urmă un imperiu financiar uriaș estimat la peste 6 miliarde de euro, administrat prin holdingul Fininvest.

Averile și proprietățile imobiliare au fost împărțite între cei cinci copii ai săi, proveniți din două căsnicii diferite. Marina și Pier Silvio, copiii din prima căsătorie a lui Berlusconi cu Carla Dall’Oglio, au primit controlul majoritar asupra Fininvest (peste 53% din acțiuni). Cei doi ocupă de ani de zile funcții executive cheie: Marina conduce consiliul de administrație al Fininvest, în timp ce Pier Silvio este directorul executiv al trustului media MediaForEurope. Celelalte trei procente au revenit copiilor din a doua căsătorie, cea cu actrița Veronica Lario: Barbara, Eleonora și Luigi, care dețin împreună restul acțiunilor și sunt implicați în diverse proiecte de investiții ale familiei.

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Cât a costat imperiul din Sardinia

Suma tranzacției pentru Villa Certosa se ridică la aproximativ 350 de milioane de euro (aproape 395 de milioane de dolari), fiind catalogată de presa economică internațională ca fiind una dintre cele mai mari tranzacții imobiliare private din istoria Italiei. Decizia de vânzare face parte dintr-un plan mai amplu, convenit la scurt timp după decesul tatălui lor, prin care cei cinci frați au decis să reorganizeze și să simplifice portofoliul masiv de proprietăți rezidențiale pentru a evita costurile uriașe de întreținere.

Proprietatea de pe Costa Smeralda se întinde pe o suprafață uriașă de aproximativ 120 de hectare și este o adevărată fortăreață a luxului, cu deschidere directă la Marea Mediterană. De-a lungul anilor, Villa Certosa a fost estimată chiar și la jumătate de miliard de euro de către unii evaluatori, atrăgând atenția mai multor investitori din Arabia Saudită, Rusia sau China.

Villa Certosa se află la nord de orașul Olbia, în nord-estul insulei Sardinia din Italia. Sursa foto: Google Maps.

Cine este Jassim bin Hamad al-Thani și ce avere are?

Șeicul Jassim bin Hamad al-Thani este un bancher și membru al familiei regale din Qatar, devenit celebru la nivel mondial în 2023 după ce a încercat să cumpere clubul de fotbal Manchester United. El a fost educat în Marea Britanie și a ocupat funcția de președinte al Qatar Islamic Bank, una dintre cele mai mari instituții financiare din Orientul Mijlociu.

Deși averea sa personală exactă nu este publică, șeicul Jassim provine dintr-o familie cu resurse financiare colosale. Tatăl său, fostul prim-ministru al Qatarului, are o avere estimată la aproximativ 5 miliarde de dolari, în timp ce familia regală extinsă din care face parte controlează active de peste 335 de miliarde de dolari prin intermediul fondurilor suverane ale statului.

Șeicul Jassim bin Hamad al-Thani. Sursa foto: Instagram / mohamed.elhosaryy

Secretele din Villa Certosa: De la invitați de stat la vulcanul artificial

Villa Certosa nu este doar un imobil de lux, ci un simbol al epocii în care Silvio Berlusconi a controlat scena politică și media din Italia. Proprietatea cuprinde o vilă principală și numeroase clădiri anexe, însumând un număr impresionant de 126 de camere, spații de relaxare, piscine și facilități sportive de ultimă generație.

Domeniul este renumit în întreaga lume pentru extravaganțele comandate direct de fostul premier:

O colecție rară de cactuși uriași și o grădină botanică impresionantă.

Un amfiteatru în aer liber construit în stil antic.

Un vulcan artificial care putea fi activat prin telecomandă pentru a simula erupții și jocuri de lumini în timpul petrecerilor nocturne.

O grotă subterană secretă, concepută în stilul filmelor cu James Bond, care permitea ambarcațiunilor de mici dimensiuni să acosteze discret, ferite de ochii curioși ai fotografilor sau ai publicului.

Locul unde s-a scris istoria secretă a Europei

În perioada de glorie a lui Silvio Berlusconi, Villa Certosa a funcționat ca o a doua reședință de stat, un spațiu unde diplomația oficială se întâlnea cu relaxarea de protocol. Printre liderii mondiali care au petrecut vacanțe aici se numără fostul președinte rus Vladimir Putin și fostul premier britanic Tony Blair, alături de numeroși miliardari, celebrități din showbiz și oficiali de rang înalt.

În același timp, domeniul din Sardinia a fost epicentrul scandalurilor sexuale care au marcat finalul carierei politice a lui Berlusconi. Petrecerile private, numite în presă „bunga bunga”, la care participau numeroase tinere, au transformat proprietatea într-un subiect central pentru investigațiile procurorilor italieni și au stârnit dezbateri intense la nivel internațional.

Odată cu semnarea actelor cu grupul din Qatar, Villa Certosa intră într-o nouă eră. Noua administrație ar putea transforma parțial acest domeniu exclusivist într-un complex hotelier de ultralux sau într-o rezidență privată destinată exclusiv liderilor din Golf, marcând astfel finalul definitiv al unei epoci tumultuoase din istoria Italiei.

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