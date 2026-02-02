Doi avocați specializați în drept penal au explicat pentru Libertatea că din punct de vedere penal, mama băiatului de 13 ani nu poate fi pusă sub acuzare. Singurele infracțiuni aplicabile în acest caz (nedenunțare și favorizarea făptuitorului) nu se pedepsesc atunci când e vorba de un membru al familiei.

„Mama lui a spălat sângele de pe trotuar”

După aproape două săptămâni în care a fost lăsat în grija părinților, sub supravegherea DGASPC, băiatul implicat în crima de la Cenei a fost scos din familie, iar drepturile părinților au fost suspendate.

Într-o întâlnire care a avut loc după tragedie la primăria din localitate, cu primarul din comună și mai mulți săteni, un localnic, vecin cu băiatul de 13 ani implicat în omor, a declarat că în dimineața în care Mario încă era căutat de Poliție, sperându-se că e în viață, mama băiatului de 13 ani a avut un comportament suspect.

„Mama lui a spălat sângele de pe trotuar. Mamă-sa de ce a spălat sângele de pe trotuar?”, a spus bărbatul în ședința transmisă live de Diana Șoșoacă, participantă la întâlnire. „Înseamnă că mama e complice”, a intervenit un localnic. „De ce nu e arestată?”, s-a revoltat vecinul femeii. „Nu știu de ce nu e arestată”, a venit răspunsul avocatei Șoșoacă.

Cu aceeași ocazie, o altă femeie a reclamat comportamentul de după crimă al mamei copilului de 13 ani implicat în omor. „Eu am vorbit cu mama criminalului. M-am dus la ea și am întrebat ce s-a întâmplat. Ea marți dimineața a fost acasă. Crima s-a întâmplat luni seara. Tu, ca mamă, nu vezi ce e în curtea ta? Ea să spună că Poliția îl caută pe Marius, dar nu știe pentru ce. Și când era mic, era cu ceartă, cu bătăi și ea întotdeauna asta a afirmat: «Pentru copilul meu fac crimă»”, a afirmat femeia din Cenei în întâlnirea de la primărie.

Exceptată de la singurele acuzații care i-ar putea fi aduse

Avocatul Viorel Pașca, specializat în drept penal, a explicat pentru Libertatea că femeia nu ar putea fi acuzată de tăinuire pentru că această infracțiune „este specifică patrimoniului”. „Este consecutivă unei infracțiuni împotriva averii, bunurilor: furt, delapidare. Din ce înțeleg eu, ce se afirmă, că ar fi complice, este o absurditate. Înțeleg că a fost de serviciu în noaptea aceea. Tocmai așa s-a căutat programarea crimei. Nu avea de unde să știe ce face copilul”, a explicat avocatul Viorel Pașca, independent de cazul crimei de la Cenei.

Singurele infracțiuni de care poate fi acuzată o persoană care ia cunoștință de comiterea unei crime și nu anunță autoritățile sau contribuie la ștergerea urmelor sunt nedenunțarea și favorizarea făptuitorului.

Potrivit Codului Penal, nedenunțarea este „fapta persoanei care, luând cunoștință de comiterea unei fapte prevăzute de legea penală contra vieții sau care a avut ca urmare moartea unei persoane, nu înștiințează de îndată autoritățile”. Pedeapsa este închisoare de la un an la 3 ani. Favorizarea făptuitorului este definită de Codul Penal ca „ajutorul dat făptuitorului în scopul împiedicării sau îngreunării cercetărilor într-o cauză penală, tragerii la răspundere penală, executării unei pedepse sau măsuri privative de libertate”. Pedeapsa: 1-5 ani sau amendă.

Avocatul Adrian Stan, cadru didactic la Facultatea de Drept a Universității de Vest din Timișoara, și el independent de caz, a explicat pentru Libertatea că, potrivit Codului Penal, aceste infracțiuni nu sunt pedepsite dacă sunt săvârșite de un membru de familie.

„Nedenunțarea este o infracțiune contra justiției. Ea sancționează persoana care nu denunță autorităților dacă ia act de o faptă contra vieții sau o faptă care a avut ca urmare moartea unei persoane. Chiar dacă vorbim de o infracțiune gravă, cauza de nepedepsire a rudei apropiate operează. Deci nu s-ar pedepsi dacă ar exista o eventuală nedenunțare. Sigur, dacă ar fi dovedită”, a explicat Adrian Stan.

Avocatul a explicat că „favorizarea făptuitorului ar fi o acțiune puțin mai elaborată decât o pură pasivitate”. „Favorizarea ar trebui să se concretizeze într-un ajutor dat infractorului pentru a îngreuna cercetările, pentru a ascunde probe, pentru a influența, eventual, martorii. În toate cazurile operează această iertare, ca să zic așa, bazată până la urmă pe înțelegerea umană că o rudă ar fi într-o situație dificilă”, a subliniat Stan.

Avocatul timișorean a mai declarat că singura faptă de care ar putea fi acuzată mama în astfel de situații ar fi complicitatea, dar „asta înseamnă să ajuți, să înlesnești înainte sau în timpul comiterii faptei”, ceea ce, din informațiile disponibile până în prezent, nu e cazul.

