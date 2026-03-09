Comportament „antisocial, amenințător și abuziv persistent”

Măsura juridică fără precedent a fost luată împotriva lui Courtney Balloch, din Gainsborough, Lincolnshire, care a fost acuzată de mai multe infracțiuni, inclusiv tulburarea ordinii publice, furt și fapte legate de droguri, încălcând, de asemenea, un ordin de comportament „criminal”.

Poliția din Lincolnshire a solicitat un ordin civil de interdicție, emis pe 27 februarie, pentru a proteja comunitatea locală de „comportamentul antisocial, amenințător și abuziv persistent” al femeii.

Potrivit autorităților, istoricul infracțiunilor comise de Balloch se întinde pe o perioadă semnificativă.

„Restricțiile impuse sunt menite să prevină alte perturbări sau suferințe pentru locuitori”

„Acest ordin este un pas important pentru protejarea comunității noastre. Am muncit din greu pentru a aborda acest tipar de comportament antisocial și dăunător, iar restricțiile impuse sunt menite să prevină alte perturbări sau suferințe pentru locuitori”, a declarat inspectorul Michael Head de la West Lindsay NPT.

Conform ordinului, Balloch are interdicție de a intra în orice locuință rezidențială din Gainsborough în următorii 3 ani, cu excepția cazului în care este trecută pe contractul de chirie sau are permisiunea scrisă a proprietarului.

Nu are voie să intre în unele magazine!

În plus, i se interzice să ia contact cu anumite persoane, să utilizeze sau să amenințe cu violența pe oricine din localitate și să intre în magazine din Retford, Nottinghamshire, afiliate schemei locale Shopwatch.

Orice încălcare a acestor condiții o poate trimite pe Balloch după gratii pentru până la 2 ani sau îi poate aduce o amendă nelimitată.

Courtney Balloch. Foto: Lincolnshire Police

Această măsură este o premieră pentru Poliția din Lincolnshire și la nivel național.

Pe rețelele de socializare, reacțiile oamenilor din Gainsborough, 20.000 de locuitori, au fost împărțite.

Unii și-au exprimat ușurarea față de măsura luată, în timp ce alții au arătat compasiune pentru situația lui Balloch.

„Am fost la școală cu ea și îmi pare rău că viața ei a ajuns așa. Puțină empatie nu ar strica”

„Nu-mi pasă ce spun alții, am fost la școală cu ea și îmi pare rău că viața ei a ajuns așa. Puțină empatie nu ar strica. Este trist și păcat… Sper să se vindece”, a scris o persoană.

Altcineva a comentat: „Îi cunosc mama și sunt oameni buni… este o mare rușine și ar trebui să fim cu toții mai înțelegători și să ne rugăm pentru ea… era un copil bun odată… cu o șansă ar putea fi din nou”.

Cu toate acestea, au existat și voci critice. „Să o închidă… face prea multe probleme”, a scris cineva, în timp ce un alt utilizator a adăugat: «Dacă este o pacoste și amenință, atunci trebuie să fie închisă”.