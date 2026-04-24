Motociclete conduse cu permis categoria B

Cea mai importantă schimbare din ultimul timp este că șoferii cu permis categoria B pot conduce legal anumite motociclete și scutere de 125 cmc, cu transmisie automată, dacă au cel puțin 24 de ani, permisul de minimum doi ani și fac un curs practic de 10 ore. Pentru mulți oameni, asta a coborât mult bariera de intrare în zona moto. Nu mai vorbim obligatoriu despre un nou permis complet, ci despre o cale mai simplă spre un vehicul urban mic și economic.

Mai există și o schimbare foarte concretă, deja în funcțiune: parcările dedicate. În sectorul 6 din București au fost amenajate 260 de locuri nominale de parcare pentru motociclete, cu tarif anual separat, între 150 și 300 de lei, în funcție de zonă. Poate părea un detaliu mic, dar nu este. Înseamnă că motocicleta începe să fie tratată ca un vehicul cu nevoi proprii, nu doar ca o anexă a parcării pentru mașini.

Ce avantaj are o motocicletă în traficul din oraș

Avantajul motocicletei nu ține doar de pasiune. Ține de spațiu. Un motor ocupă mult mai puțin loc decât o mașină, consumă mai puțin și, în orașele aglomerate, poate face naveta zilnică mult mai puțin frustrantă.

Asta se vede mai ales în trafic. Chiar și fără o regulă specială nouă, motocicletele au deja un avantaj natural: sunt mai înguste, se mișcă mai ușor printre coloane și pierd mai puțin timp la semafoare sau la căutarea unui loc de parcare. Pentru cine merge singur prin oraș, diferența față de mașină devine rapid foarte clară.

Schimbări în Codul Rutier pentru motociclete

Aici lucrurile devin și mai interesante. În Parlament există un proiect de lege care ar permite motocicletelor și mopedelor să circule pe benzile dedicate transportului public, să avanseze pe lângă coloanele oprite la semafor și să folosească zone speciale de așteptare în fața mașinilor, în intersecțiile semaforizate. Proiectul a trecut tacit de Senat și este în dezbaterea Camerei Deputaților, care este for decizional.

Una dintre cele mai vizibile idei din acest pachet este așa-numita zonă de siguranță la semafor. Practic, între linia de oprire a mașinilor și semafor ar apărea un spațiu dedicat, de aproximativ 3 metri, în care motocicletele și mopedele să poată sta separat de coloana de automobile. Ideea nu este doar să ajungă primele la verde, ci să fie mai vizibile și mai puțin expuse riscului de a fi prinse între mașini la plecarea de pe loc.

Tot proiectul mai prevede și posibilitatea de a circula pe banda de autobuz. Aici miza e simplă: dacă aceste vehicule ocupă puțin spațiu și pot fluidiza traficul, autorii proiectului spun că ar trebui să poată folosi infrastructura deja rezervată vehiculelor de transport public, fără să încurce traficul general.

De ce sunt împinse aceste măsuri

Motivul principal este fluidizarea traficului. Parlamentarii care au susținut proiectul au spus clar că astfel de măsuri ar reduce timpul pierdut în oraș și ar crește siguranța pentru participanții vulnerabili, cum sunt motocicliștii și conducătorii de mopede. Europa Liberă notează că inițiatorii argumentează și prin faptul că motocicletele ocupă mai puțin spațiu și pot ajuta la degrevarea traficului urban.

Pe scurt, logica este aceasta: dacă un vehicul este mai mic, mai agil și mai eficient în trafic, orașul începe să îi facă loc. Nu din generozitate, ci pentru că asta poate ajuta și restul participanților la trafic.

Unde mai câștigă motocicleta

Dincolo de legi și proiecte, rămân avantajele clasice. De regulă, motocicleta costă mai puțin la achiziție decât o mașină, consumă mai puțin și vine cu cheltuieli mai mici de întreținere. La un scuter sau la un 125 urban, diferența se simte repede și la pompă, și la revizii.

Mai este și problema parcării. Chiar și acolo unde nu există încă locuri dedicate, un motor este, pur și simplu, mai ușor de integrat într-un oraș aglomerat. Dacă încep să apară și parcări speciale, iar proiectele legate de semafor și banda de autobuz trec mai departe, avantajul urban devine și mai clar.

Diferențe între mașină și motocicletă, în trafic

Toate aceste facilități nu transformă motocicleta într-un înlocuitor perfect pentru mașină. Rămân diferențe mari la confort, protecție și utilizare în orice anotimp. Mașina este mai comodă, mai sigură pasiv și mai bună când ai familie, bagaje sau drumuri lungi indiferent de vreme.

Dar pentru navetă urbană și pentru cine merge mai ales singur, direcția este clară: în România, motocicleta începe să fie tratată ceva mai serios decât înainte. Unele avantaje există deja. Altele sunt pe drum. Iar pentru un șofer care vrea să piardă mai puțin timp și mai puțini bani în oraș, asta contează.

