Pariu de 32.000 de dolari, câștig de peste 400.000

Este vorba despre sergentul major Gannon Ken Van Dyke, care ar fi pariat că președintele Venezuelei, Nicolás Maduro, va fi înlăturat de la putere până în luna ianuarie. Potrivit procurorilor, militarul și-a deschis un cont pe platforma Polymarket la finalul lunii decembrie și a pariat aproximativ 32.000 de dolari pe acest scenariu, considerat unul puțin probabil la acel moment.

El ar fi plasat nu mai puțin de 13 pariuri între 27 decembrie și 2 ianuarie, ultimul fiind făcut cu doar câteva ore înainte de operațiunea militară. După reușita misiunii, câștigurile sale au depășit 400.000 de dolari.

Procurorii acuză că avea acces la informații clasificate

Anchetatorii susțin că Gannon Ken Van Dyke a fost implicat direct în planificarea și executarea operațiunii militare, numită „Operation Absolute Resolve”. Astfel, el ar fi avut acces la informații clasificate înainte de a face pariurile.

„Cei care sunt însărcinați să protejeze secretele naționale au datoria de a le păstra, nu de a le folosi pentru câștig personal”, a declarat Jay Clayton, procuror federal în New York.

Banii, ascunși prin criptomonede

După ce a câștigat suma, militarul ar fi transferat banii într-un portofel de criptomonede din străinătate, apoi într-un cont de brokeraj online, în încercarea de a ascunde originea fondurilor. Autoritățile spun că tranzacțiile au atras rapid atenția și au dus la deschiderea anchetei.

Nicolas Maduro a fost capturat chiar din palatul prezidențial din Caracas. Acțiunea a avut loc pe timpul nopții, iar liderul venezuelean a fost transportat ulterior la New York, unde este acuzat de infracțiuni legate de trafic de droguri. El a pledat nevinovat.

Reacția lui Trump: „Lumea a devenit un cazinou”

Donald Trump a comentat cazul, comparând situația cu un celebru scandal din baseball.

„Este ca și cum ai paria pe propria echipă”, a spus el, făcând referire la fostul jucător Pete Rose, interzis pe viață pentru jocuri de noroc.

Președintele american a criticat și fenomenul mai larg al pariurilor pe evenimente geopolitice.

„Din păcate, întreaga lume a devenit un fel de cazinou”, a declarat Trump.

Platformele de tip prediction market, precum Polymarket, au crescut rapid în ultimul an, utilizatorii parind miliarde de dolari săptămânal pe evenimente politice sau economice, explică CNN.

Polymarket a transmis că a identificat activitatea suspectă și a sesizat autoritățile: „Tranzacționarea pe baza informațiilor confidențiale nu își are locul pe platforma noastră”.

