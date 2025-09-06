Tunelul Gotthard – o capodoperă inginerească

Tunelul Gotthard, inaugurat în 1980, are o lungime de aproape 17 km și a fost la momentul deschiderii cel mai lung tunel rutier din lume. Construcția sa a început în 1969, iar recent, în 2025, au demarat lucrările pentru un al doilea tunel paralel.

În prezent, tunelul are o singură bandă pe sens, cu reguli stricte de circulație. Acestea au fost implementate în urma unui tragic accident din 2001, când 11 persoane și-au pierdut viața într-un incendiu provocat de coliziunea a două camioane.

Reguli stricte de circulație

În tunelul Gotthard, depășirea este strict interzisă. Există limite de viteză, distanțe obligatorii între vehicule și semafoare la intrare pentru controlul traficului. Tunelul este monitorizat video pe toată lungimea sa de peste 100 de camere.

Motociclistul britanic a ignorat complet aceste reguli, depășind 47 de automobile, inclusiv două camioane. Mai grav, el se afla sub influența alcoolului în momentul comiterii infracțiunilor.

Poliția elvețiană l-a oprit pe șofer la ieșirea din tunel, documentând toate depășirile neregulamentare.

Amenzi potențial record

În Elveția, o singură depășire într-un loc interzis se pedepsește cu o amendă de 250 de franci elvețieni (aproximativ 266 euro). Însă, în cazuri cu circumstanțe agravante, cum ar fi vizibilitatea redusă sau riscuri sporite, amenda poate ajunge la 10.000 de franci (aproximativ 10.700 euro) pentru o singură depășire.

Recomandări Afaceristul Dragoș Anastasiu reprezintă Universitatea Babeș-Bolyai într-o organizație europeană pentru excelență în educație

Dată fiind gravitatea situației – depășiri multiple în tunel, vizibilitate redusă și conducere sub influența alcoolului – motociclistul britanic riscă amenzi cumulate care ar putea ajunge la 470.000 de franci (aproximativ 500.000 euro).

Pe lângă amenzile potențial record, bărbatul în vârstă de 46 de ani a primit o interdicție totală de a mai conduce vreodată pe drumurile publice din Elveția.

În iulie, politicienii elvețieni au luat în considerare introducerea unei taxe pentru străinii care tranzitează tunelul, stârnind nemulțumirea șoferilor germani.

