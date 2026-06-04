Suape II: pionierat în energia electrică pe bază de etanol

Proiectul ambițios este condus de compania braziliană Energetica Suape II, în colaborare cu gigantul finlandez Wärtsilä, unul dintre cei mai mari producători mondiali de motoare pentru centrale electrice, relatează Media24.

„Brazilia este lider mondial în producția de etanol, dar potențialul său pentru producția de energie electrică a fost până acum neglijat”, a declarat José Faustino Cândido, directorul tehnic al proiectului. În acest context, Media24 subliniază că testul din Suape II ar putea schimba regulile jocului în industria energetică.

Wärtsilä 32M are aproape 100 de tone

Motorul utilizat în acest proiect, modelul modificat Wärtsilä 32M, are o greutate de aproximativ 100 de tone, o lungime de 11 metri și o putere maximă de 9,8 megawați în configurația sa de 20 de cilindri în V. Experimentul își propune să acumuleze 4.000 de ore de funcționare în condiții reale, echivalentul a șase luni de funcționare continuă.

Obiectivul principal este de a evalua performanța, costurile și emisiile, pentru a răspunde la întrebarea: poate etanolul să devină un combustibil viabil pentru producția de energie electrică la scară largă?

Avantajele Braziliei în tranziția spre etanol

Un factor major care face ca Brazilia să fie terenul ideal pentru acest test este moștenirea sa istorică, legată de programul Proálcool. Lansat în 1975, în urma primului șoc petrolier, acest program a transformat țara sud-americană într-un lider mondial în producția de etanol obținut din trestie de zahăr. De-a lungul timpului, Brazilia a dezvoltat o infrastructură impresionantă: fabrici, distilerii, depozite și rețele de distribuție a etanolului. Cu o producție anuală de aproximativ 30 de miliarde de litri, Brazilia este al doilea cel mai mare producător de etanol din lume, după Statele Unite.

În 2025, guvernul brazilian a recunoscut oficial etanolul ca sursă de energie pentru licitațiile de capacitate energetică de rezervă. Acest pas a deschis ușa reglementărilor necesare pentru utilizarea acestui biocombustibil în producția de energie electrică.

Trestia de zahăr în context global

Experimentul Suape II face parte dintr-un efort global de a înlocui combustibilii fosili în producția de energie. Brazilia mizează pe trestia de zahăr, Finlanda pe hidrogen și tehnologii criogenice, Danemarca pe metanol, iar Japonia pe hidrogen pentru transport maritim.

Parteneriat strategic între Brazilia și Finlanda

Wärtsilä, compania finlandeză parte a acestui proiect, este un jucător de top în industria motoarelor de centrale electrice și marine. Strategia sa din ultimii cinci ani este de a adapta motoarele pentru a funcționa cu o gamă largă de combustibili alternativi, inclusiv gaze naturale, metanol, amoniac și biocombustibili.

Care sunt provocările și perspectivele

Deși promițătoare, inițiativa Suape II este doar un prim pas. Viitoarea dezvoltare a unei industrii comerciale bazate pe etanol depinde de mai mulți factori. În primul rând, bilanțul de carbon trebuie să fie favorabil.

Cu practici agricole durabile, emisiile de gaze cu efect de seră pot fi reduse cu până la 90% comparativ cu energia produsă pe bază de cărbune. Însă extinderea culturilor de trestie pe terenuri defrișate ar putea inversa aceste beneficii.

În al doilea rând, competitivitatea economică este esențială. Deși etanolul brazilian costă între 0,40 și 0,60 dolari pe litru la ieșirea din distilerie, acest preț este încă mai mare decât cel al gazului natural sau al cărbunelui. Creșterea producției, optimizarea tehnologică și eventualele creșteri ale prețurilor combustibililor fosili ar putea contribui la reducerea acestui decalaj.

În cele din urmă, rămâne problema disponibilității combustibilului. Extinderea utilizării etanolului pentru energie electrică ar putea genera competiție cu cererea din sectorul transporturilor sau ar putea implica extinderea plantațiilor de trestie, ambele scenarii având implicații economice și ecologice.

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