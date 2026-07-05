„Ne-am întors după o săptămână departe de casă și ne-am dat seama, încă o dată, cât de bine ne simțim în locul pe care l-am amenajat exact pe gustul și nevoile noastre. Privind pozele de la început, am realizat cât de mult s-a transformat apartamentul, așa că ne-am gândit că ar fi frumos să-i spunem povestea”, a scris Vladimir Drăghia, pe Instagram.

Pentru mobilă, cei doi au ales nuanțele calde de bej, verde salvie și alb. Nici plantele nu lipsesc din casa lor și au preferat obiecte puține, dar atent alese.

În casa lor există și un tablou cu Alice Cavaleru. Este vorba despre un cadou pe care bruneta i l-a făcut soțului ei.

imagini ca sasa lui Vladimir DraghiaIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 6

„Nu este un apartament imens, iar ăsta este un lucru bun, pentru că este exact cât avem noi nevoie să fie (…) Voi vă dați seama că am găsit un tablou în care protagonista este seamănă chiar cu Alice?”, a spus Vladimir Drăghia.

„Și colțul meu preferat? Aici scriem perlele pe care le spun fetele noastre”, a spus Alice Cavaleru, în mediul online.

Vladimir Drăghia, despre experiența Desafio: Aventura

Vladimir Drăghia a apărut în acest an la PRO TV, în show-ul „Desafio: Aventura”, care a fost filmat la finalul anului 2025 în Thailanda. Iar Libertatea a stat de vorbă cu vedeta despre cum s-a simțit în emisiune și ce a făcut după ce s-a întors în România.

„Experiența a fost mult mai frumoasă decât mă așteptam. Mă așteptam să-mi placă, dar nu atât de mult! Mă așteptam să fie complexă, dar nu atât de complexă. Este, din punctul meu de vedere, cam cel mai complex joc de acest fel de până acum din România. Nu este doar despre sportivitate, este despre interacțiunea dintre oameni, despre relațiile dintre oameni, despre cum să te faci util și plăcut în echipa din care faci parte.

Cum să poți să ții legăturile alea și cu cei din echipele adverse, pentru că jocul începe pe echipe, dar se termină la individual. Nu știam absolut nimic despre modalitatea de votare. Că ne votăm între noi, că ne votează de acasă… Habar nu aveam, nu știam nimic! Și era cumva tot timpul un pariu așa, în orb, pe orice. Nu știam ce ne rezervă următoarea zi și cred că asta face parte din frumusețea jocului”, a spus Vladimir Drăghia în exclusivitate pentru Libertatea.

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