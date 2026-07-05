Pentru mulți dintre ei, câteva zile libere trebuie să însemne cât mai puțină planificare și cât mai mult timp petrecut în destinație. În loc să caute separat trasee, ghizi, restaurante sau activități, preferă variante în care toate acestea sunt deja pregătite.

Interesul pentru natură, mișcare și destinații liniștite rămâne ridicat, mai ales în rândul celor care vor să se desprindă pentru câteva zile de ritmul alert al orașului.

Pe fondul acestei schimbări, vacanțele active au început să atragă un public tot mai divers. Nu mai sunt rezervate exclusiv pasionaților de sport sau aventură, ci și celor care își doresc să petreacă mai mult timp în aer liber.

Bicicletele electrice au contribuit semnificativ la această tendință. Ele permit accesul pe trasee montane fără un efort fizic ridicat și oferă posibilitatea de a descoperi zone mai puțin cunoscute într-un ritm confortabil.

Vacanțele active câștigă teren în fața sejururilor clasice

Pentru mulți turiști, o astfel de vacanță înseamnă câteva zile petrecute în natură, cu mișcare moderată, peisaje spectaculoase și mai puțin timp petrecut în trafic, în centre comerciale sau în zone aglomerate.

Cunoscută în special pentru peisajele de iarnă, Harghita este descoperită tot mai des și vara. Pădurile întinse, traseele montane, lacurile și punctele panoramice transformă zona într-o alegere potrivită pentru cei care caută liniște și activități în aer liber. Pornind de la acest interes, vara anului 2026 vine cu tabere de e-bike organizate săptămânal în zonă, de luni până vineri, în perioada iunie – septembrie.

Programul include trasee ghidate către unele dintre cele mai cunoscute atracții ale regiunii, printre care Tinovul de la Fântâna Brazilor, Lacul Zetea, Harghita-Mădăraș, panorama din Dealu și zona Lupeni – Muntele Gordon.

Taberele Eskaperdo au fost gândite pentru persoane care vor să descopere zona pe bicicletă, indiferent dacă au mai participat sau nu la programe similare. Fiecare zi aduce un traseu diferit, cu opriri în locuri reprezentative pentru Harghita și cu suficient timp pentru a explora împrejurimile. Ritmul este adaptat grupului, iar bicicletele electrice fac traseele accesibile unui public larg.

Programul poate fi ales de grupuri de prieteni, cupluri, familii sau persoane care călătoresc singure și vor să participe la o activitate organizată.

După traseele zilnice, participanții revin la resort, unde au acces la zona de wellness. Cazarea se face în vile cu suprafață de 108 metri pătrați, fiecare dotată cu living, bucătărie complet utilată, dormitoare separate și terasă proprie.

Organizatorii spun că ideea programului a pornit de la dorința de a oferi turiștilor câteva zile petrecute în natură, fără program încărcat și fără presiunea unei vacanțe în care trebuie să planifice fiecare detaliu.

Ce include programul din tabără

Pachetul include patru nopți de cazare, patru mic-dejunuri, patru cine, trasee ghidate zilnic, acces la zona de wellness și asistență tehnică pe întreaga durată a taberei. Participanții pot alege varianta completă, cu bicicletă electrică inclusă, la prețul de 890 euro de persoană. Tariful acoperă și casca de protecție, încărcarea și întreținerea bicicletei.

Pentru cei care preferă să participe cu propriul echipament, costul este de 690 euro de persoană. Taberele se desfășoară în grupuri restrânse, de 4-16 participanți, până la sfârșitul lunii septembrie, în limita locurilor disponibile.

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