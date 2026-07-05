Cascate del Mulino, situată la câțiva kilometri de centrul satului Saturnia

La doar câțiva kilometri de centrul satului Saturnia, se află Cascate del Mulino. Aici, apa termală bogată în minerale, cu o temperatură constantă de 37,5 grade Celsius, se scurge neîncetat, formând bazine naturale, relatează cotidianul sârb Blic, parte a grupului Ringier Media International.

În fiecare secundă, aproape 500 de litri de apă ies din pământ la suprafață, fiind creat un flux continuu care menține bazinele curate.

Accesul este gratuit în bazinele naturale

Un aspect remarcabil al acestor izvoare termale este accesibilitatea lor. Spre deosebire de multe complexe termale europene, care percep tarife pentru intrare, aceste bazine naturale sunt gratuite și deschise pe tot parcursul anului.

Foto: Shutterstock

Vizitatorii pot să se relaxeze în apa caldă și să se bucure de peisajul înconjurat de verdeață. În zilele mai reci, aburul care se ridică deasupra apei creează o atmosferă comparabilă cu cele mai exotice destinații.

„Apa din Saturnia este bogată în sulf, sulfați, bicarbonați și alte minerale benefice”, scrie Blic. Totuși, această bogăție minerală vine cu un preț: un miros distinctiv de hidrogen sulfurat, pe care vizitatorii îl simt imediat ce se apropie de bazine.

De asemenea, din cauza concentrației ridicate de sulf, turiștii sunt sfătuiți să-și îndepărteze bijuteriile, în special cele din argint, deoarece acestea se înnegresc rapid la contactul cu apa.

Izvoarele termale sunt folosite de peste 2.000 de ani

Izvoarele termale nu sunt doar o atracție naturală, ci și un loc cu o istorie îndelungată. Zona a fost locuită încă din perioada etruscilor, când era cunoscută sub numele de Aurinia.

În 183 î.Hr., romanii au fondat aici o colonie, redenumind așezarea Saturnia, iar izvoarele termale erau deja utilizate pentru beneficiile lor terapeutice. După mai bine de 2.000 de ani, farmecul acestui loc nu a pălit, continuând să atragă vizitatori din întreaga lume.

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