Șoferii care alimentează în București plătesc, luni, 27 iulie 2026, între 9,06 și 9,12 lei pentru un litru de benzină standard și între 9,92 și 9,98 lei pentru un litru de motorină standard.

Comparativ cu ziua precedentă, majoritatea rețelelor de benzinării au operat noi majorări de preț atât la benzină, cât și la motorină.

Cât costă benzina în București, luni, 27 iulie

Cel mai mic preț al benzinei standard din București este de 9,06 lei/litru, fiind practicat de stațiile Petrom și Socar. Față de duminică, Socar a majorat prețul benzinei cu 7 bani/litru, de la 8,99 lei la 9,06 lei/litru.

Și Petrom a scumpit benzina cu 4 bani/litru, de la 9,02 lei la 9,06 lei/litru, ajungând la același tarif minim din Capitală. La Lukoil, benzina standard s-a scumpit cu 3 bani/litru, de la 9,06 lei la 9,09 lei/litru.

MOL și OMV au majorat prețul cu 4 bani/litru, de la 9,08 lei la 9,12 lei/litru.

Benzina și motorina s-au scumpit luni, 27 iulie 2026. Cât costă un litru de carburant în București, Iași, Cluj-Napoca, Timișoara și Constanța

Rompetrol este singura rețea care a păstrat neschimbat prețul benzinei standard, la 9,08 lei/litru.

Potrivit Peco Online, în principalele orașe din România, cel mai mic preț la benzina standard este de 9,03 lei/litru în Timișoara. În București, Cluj-Napoca, Iași și Constanța, prețul minim este de 9,06 lei/litru.

Cât costă motorina în București, luni, 27 iulie

Cel mai mic preț al motorinei standard din București este de 9,92 lei/litru, fiind practicat de Petrom. Față de duminică, Petrom a majorat prețul motorinei cu 4 bani/litru, de la 9,88 lei la 9,92 lei/litru.

Socar a scumpit motorina cu 6 bani/litru, de la 9,88 lei la 9,94 lei/litru. La OMV, motorina standard a crescut cu 4 bani/litru, de la 9,94 lei la 9,98 lei/litru.

MOL și Lukoil au majorat prețul motorinei cu 1 ban/litru, de la 9,97 lei la 9,98 lei/litru. Rompetrol a păstrat neschimbat prețul motorinei standard, la 9,97 lei/litru.

Cel mai mic preț al motorinei standard este de 9,88 lei/litru în Timișoara și Cluj-Napoca. În București, Iași și Constanța, prețul minim este de 9,92 lei/litru.

Unde găsesc șoferii cei mai ieftini carburanți, luni, 27 iulie

Conform datelor publicate de Peco Online, cea mai ieftină benzină standard din România costă 8,65 lei/litru și este disponibilă la o stație Petromar din Alexandria, județul Teleorman. În cazul motorinei standard, cel mai mic preț din țară este de 9,14 lei/litru, fiind afișat de o stație Gazprom.

În ceea ce privește principalele orașe din România, Timișoara are cel mai mic preț la benzină, de 9,03 lei/litru. În București, Cluj-Napoca, Iași și Constanța, litrul de benzină standard pornește de la 9,06 lei. La motorină, cel mai mic preț este de 9,88 lei/litru în Timișoara și Cluj-Napoca, în timp ce în București, Iași și Constanța motorina standard poate fi cumpărată de la 9,92 lei/litru.

Prețurile sunt actualizate la momente diferite pe parcursul zilei și pot exista diferențe între valorile afișate online și cele de la pompă. Șoferii sunt sfătuiți să verifice tariful înainte de alimentare.

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