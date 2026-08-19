Moscova traversează cel de-al doilea val de restricții asupra vânzărilor de carburanți, după un prim val începutul lunii iunie. Cozi lungi se formează de regulă la benzinăriile din capitala Rusiei și din regiunea sa înconjurătoare, iar toate marile lanțuri de benzinării au impus limite de vânzări pentru motorină și benzină.

Astfel, vânzările de benzină și motorină la stațiile de alimentare automate ale Gazprom Neft au fost limitate la 40 de litri per vehicul. La celelalte benzinării ale Gazprom Neft, vânzările de benzină sunt plafonate la 60 de litri per vehicul, în timp ce cele de motorină rămân nerestricționate.

Tatneft a limitat vânzările la 50 de litri per vehicul pentru benzină și la 60 de litri pentru motorină.

Rosneft, cel mai mare producător de petrol din Rusia, a redus vânzările de benzină la 30 de litri per vehicul în toată țară și i-a avertizat pe șoferi că timpii de așteptare vor crește la benzinăriile sale.

Lukoil a anunțat de asemenea că a introdus restricții privind vânzările de combustibil în Moscova și în regiunea sa înconjurătoare, dar nu a dezvăluit care este cantitatea de combustibil care poate fi achiziționată per vehicul.

Forțele armate ale Ucrainei au efectuat peste 70 de atacuri asupra rafinăriilor din Rusia în încercarea de a reduce veniturile din energie, folosite de regulă de Moscova pentru a-și finanța războiul. Ca urmare a acestor atacuri, Rusia a pierdut o treime din capacitatea sa de rafinare a petrolului.

Cu toate acestea, liderul rus Vladimir Putin a susținut miercuri că situația nu este critică. „Aceste atacuri de fac rău, evident, dar nu există consecințe critice”, a declarat el la începutul unei ședințe a Consiliului Prezidențial pentru Dezvoltare Strategică.

Pentru a face față penuriei de carburanți, autoritățile ruse au interzis exporturile de benzină și motorină, au relaxat cerințele de calitate și au început să importe produse petroliere.

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