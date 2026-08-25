Exploatarea este posibilă prin malware transmis în timpul inițierii apelurilor video, facilitând executarea de cod arbitrar prin firmware-ul modemului dispozitivului.

Unisoc, al patrulea cel mai mare producător de cipuri mobile la nivel mondial, după MediaTek, Qualcomm și Apple, furnizează procesoare pentru numeroase telefoane accesibile sau de buget produse de mărci cunoscute, precum Motorola, Xiaomi și Realme, scriu cei de la Ubergizmo.

Vulnerabilitatea și riscurile asociate

Potrivit cercetării publicate pe platforma SSD Secure Disclosure de un expert în securitate cunoscut sub pseudonimul „0x50594d”, vulnerabilitatea este descrisă drept o problemă de „izolare necorespunzătoare a resurselor partajate pe SoC”.

Exploatarea permite atacatorilor să dezactiveze securitatea unității principale de protecție a memoriei (MPU, regiunea 0), oferindu-le acces nelimitat pentru citirea și modificarea memoriei dispozitivului, cu privilegii la nivel de kernel.

Patru dintre procesoarele Unisoc sunt afectate de această problemă de securitate: Unisoc T606, Unisoc T612, Unisoc T616, Unisoc T7250. Expertul a demonstrat un atac de tip „proof-of-concept” pe trei modele de smartphone-uri de buget: Realme C33, Motorola E13 și Xiaomi Redmi A5, toate având niveluri mai vechi de securitate software.

Riscuri reale pentru utilizatori

Deși vulnerabilitatea are implicații arhitecturale grave, riscurile reale pentru utilizatori rămân scăzute. Testele au fost efectuate exclusiv pe telefoane cu root la Android, conectate la o rețea VoLTE izolată și închisă, fără implicarea infrastructurii standard a operatorilor comerciali.

Aceste condiții specifice reduc semnificativ șansele ca utilizatorii obișnuiți, care folosesc device-uri nemodificate pe rețele mobile comerciale, să fie afectați.

Lipsa unui răspuns oficial

Deși vulnerabilitatea firmware-ului modemului a fost raportată oficial, Unisoc nu a oferit până în prezent un răspuns public sau un calendar clar privind lansarea unor patch-uri de securitate pentru remedierea problemei.

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