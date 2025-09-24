Agenția de relationship marketing, premiată la nivel internațional, ajută brandurile să construiască relații de durată cu clienții lor.

Abordarea agenției, mereu orientată spre viitor, are la bază Relationship Science, care combină creativitatea cu insight-uri predictive, strategii omnichannel și schimb de valoare, transformând tranzacțiile în conexiuni durabile. Acest nou framework oferă avantajul de a conecta și interpreta datele despre modul în care consumatorii interacționează cu brandul, să înțelegem mai bine nevoile lor, să obținem insighturi valoroase, săpersonal izam mesajele brandurilor, să construim comunități, ecosisteme și să evaluăm cât este de sănătoasă relația consumatorului cu brandul.

Cu un istoric solid în transformarea digitală și campanii digitale de referință pentru unele dintre cele mai emblematice branduri din România, MRM s-a impus ca lider al industriei, fiind desemnată Digital Agency of the Year la Golden Drum în ultimii doi ani și câștigând de cinci ori acest titlu în România, în ultimii zece ani.

Ca parte a strategiei continue de dezvoltare, aliniată cu viziunea globală a rețelei, MRM România anunță două noi roluri de leadership pentru a susține creșterea și inovația.

Ioana Teodorescu, cu 19 ani de experiență în publicitate, din care 6 ani în cadrul McCann Worldgroup, este numită Director of Client Services and Growth. Ea va coordona echipele de client service și va juca un rol central în dezvoltarea de business și inițiative de creștere ale agenției.

Maria Vatamanu, cu 20 de ani de experiență în strategie, business și comunicare digitală, devine Head of Strategy, MRM România. În această nouă poziție, va avea un important rol în procesul de transformare al agenției, integrând creativitatea cu martech și datele, de coordonare a direcției strategice pentru fiecare client, dezvoltare de soluții eficiente pentru atingerea obiectivelor comerciale imediate și valoare adăugată pe termen lung.

Ionela Buta, Co-CEO McCann Worldgroup & CEO MRM România: „Martech nu mai este doar un buzzword , ci o realitate de zi cu zi pentru clienți, definită de integrarea inteligentă dintre marketing și tehnologie. Prin accesul direct la expertiza globală MRM, avem poziția unică de a aduce rapid în România soluții ce generează impact real, prin eficiență și relevanță.”

Diana Caverly, Global Chief Strategy Officer MRM: „MRM România a fost dintotdeauna o sursă de talent creativ și strategic extraordinar. Acum, mai mult ca oricând, agenția este pe deplin aliniată viziunii globale MRM, întrucât ne-am concentrat pe CRM, CX & Commerce și am adaugat noi oferte, în beneficiul clienților.

Noua aliniere a echipei de leadership din România va integra cele mai bune practici și expertize globale în plan local, asigurând clienților un avantaj într-o piață din ce în ce mai competitivă.”