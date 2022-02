Poliția din München a precizat, într-un scurt raport publicat pe Twitter, că incidentul a avut loc cu puțin timp înaintea orei locale 17:00 (16:00 GMT), în gara Ebenhausen-Schäftlarn, situată la aproximativ 10 kilometri sud-vest de capitala landului Bavaria. Cauza producerii accidentului nu este cunoscută la acest moment, o anchetă fiind demarată.

„Numeroase servicii de urgență se află la fața locului. Există persoane rănite, iar linia de tren este complet blocată la acest moment”, a adăugat poliția.

Publicația germană Bild scrie că un conductor este încarcerat și că 80 de persoane primesc îngrijiri din partea echipajelor medicale. În cele două garnituri s-ar fi aflat 95 de persoane.

Operatorul serviciului feroviar, S-Bahn Munchen, deținut de Deustche Bahn, a anunțat că serviciile de salvare și poliția acționează între stațiile Höllriegelskreuth și Wolfratshausen. Aproximativ 200 de salvatori ar fi fost mobilizați pentru această intervenție.

Linia feroviară a fost închisă pentru intervenția autorităților și au fost aduse autobuze care să preia restul călătorilor, a precizat S-Bahn Munchen.

