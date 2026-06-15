Cum s-a produs accidentul de muncă

Gëzim Zuka, un muncitor accidentat grav pe șantier, a obținut recunoașterea responsabilității angajatorului său după 18 ani de procese, notează publicația elvețiană Beobachter. În 2008, Gëzim Zuka, pe atunci în vârstă de 32 de ani, lucra ca fierar betonist pe un șantier din Zürich. Misiunea sa era să pregătească armătura de oțel pe acoperișul unei construcții.

„Era o muncă pe care o făcusem de nenumărate ori înainte”, spune el. Dar în acea zi, o deschidere neprotejată pentru viitoarea scară a clădirii i-a schimbat viața. Un alt muncitor acoperise deschiderea cu plăci de cofraj, iar Zuka trecuse de mai multe ori peste ele, presupunând că sunt sigure. Totuși, plăcile au cedat brusc, iar el a căzut de la o înălțime de șase metri.

„Tot ce îmi amintesc despre accident este o beznă totală”, povestește el despre momentul fatidic.

Accidentul a avut consecințe devastatoare asupra corpului său. Zuka a suferit fracturi severe la femurul drept și brațul drept, iar nervii mâinii au fost atât de afectați încât nu o mai poate mișca. Mâna stângă era atât de distrusă încât medicii au considerat că ar putea fi inutilizabilă. Pe lângă acestea, a suferit o comoție cerebrală, contuzii toracice și leziuni la genunchiul stâng și șold.

Timp de trei săptămâni a fost internat în spital, urmate de luni de recuperare în clinici.

„Durerea fizică este permanentă în partea dreaptă a corpului meu”, spune bărbatul, care a fost diagnosticat și cu tulburare de stres posttraumatic, depresie și tulburare de durere cronică.

Luptă juridică timp de 18 ani

După accident, autoritățile elvețiene au concluzionat inițial că Zuka era singurul responsabil pentru incident. Poliția și procuratura au închis cazul, considerând că firma de construcții nu avea nicio culpă.

Împreună cu avocatul său, Silvio Riesen, Zuka a intentat proces împotriva angajatorului său. Totuși, procesul s-a prelungit mai mulți ani din cauza investigațiilor medicale complexe și a clarificărilor necesare ale asigurărilor sociale. Abia în 2025, la Tribunalul Comercial din Zürich, Zuka a obținut o decizie favorabilă. Instanța a stabilit că firma de construcții nu și-a respectat obligațiile de securitate, iar acoperirea cu plăci de cofraj era defectuoasă. Tribunalul a concluzionat că Zuka nu poartă nicio vină.

A primit despăgubiri de 45.000 de euro

Firma de construcții a contestat hotărârea inclusiv la Tribunalul Federal, dar a pierdut definitiv procesul în 2026. Angajatorul trebuie acum să îi plătească lui Zuka despăgubiri de 45.000 de euro, plus dobânzi, pentru suferința sa. În plus, urmează să fie calculată de instanță suma totală pentru daune materiale.

De la accident, Gëzim Zuka lucrează acum cu un program redus și primește o pensie mică de la Asigurarea Națională Elvețiană de Accidente. „Dacă aș putea lucra ca înainte, venitul meu ar fi mult mai mare”, spune el.

Totuși, decizia instanței îi oferă o alinare. „După 18 ani, pot în sfârșit să închei acest capitol”, adaugă el cu ușurare.

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