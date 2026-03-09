„Câștig 60 de euro pe zi și îmi ajunge”

Sectorul construcțiilor din Spain traversează o perioadă complicată, marcată de mai mulți factori: birocrația în procesul de autorizare a construcțiilor, impactul inflației asupra prețurilor locuințelor și lipsa tot mai mare de forță de muncă tânără.

În acest context, muncitorii străini au devenit o resursă esențială pentru menținerea activității în domeniu, iar mulți imigranți văd în construcții o oportunitate de a-și construi o viață stabilă și de a progresa din punct de vedere economic, potrivit El Espaniol.

Un exemplu este cazul lui Martin, un muncitor originar din Columbia care locuiește în Camarena și face zilnic naveta la Madrid pentru a lucra pe șantier. El a decis să arate publicului cum arată viața lui de zi cu zi, publicând videoclipuri pe canalul său de YouTube, La Blue Kombi. „Acum lucrez pe un șantier. Un prieten m-a ajutat să intru și lucrăm împreună”, spune muncitorul într-unul dintre videoclipuri.

Potrivit columbianului, munca în construcții nu este întotdeauna constantă: „Treaba aici este relativă, uneori este, alteori nu. Dar mergem înainte. Aici suntem plătiți la zi. Câștig aproximativ 60 de euro pe zi în construcții. Îmi ajunge”.

Columbianul locuiește cu familia într-un sat, lângă Madrid

Martin spune că este mulțumit de viața pe care o duce în satul în care locuiește împreună cu familia.

„Viața aici este foarte liniștită. În Madrid este mult mai multă agitație. Aici oamenii sunt foarte amabili și sociabili”, povestește muncitorul columbian.

Potrivit lui, mediul rural este mai potrivit și pentru copiii săi. „Pentru fetițele mele este mult mai liniștit. Pot ieși să se plimbe până în piață”, spune Martin.

Aproape un sfert dintre muncitori sunt străini

Sectorul construcțiilor a fost, de-a lungul timpului, unul dintre motoarele principale ale economiei spaniole. După criza financiară din 2008 și prăbușirea pieței imobiliare, domeniul a trecut printr-o perioadă lungă de restructurare. În ultimii ani însă, construcțiile au revenit pe creștere, datorită proiectelor de reabilitare urbană, investițiilor publice și cererii ridicate de locuințe.

În ciuda acestei reveniri, companiile din domeniu se confruntă cu o problemă structurală: lipsa muncitorilor calificați și interesul scăzut al tinerilor pentru meseriile tradiționale din construcții.

În acest context, lucrătorii imigranți au devenit esențiali. Mii de persoane din America Latină, Africa și Europa de Est au găsit în construcții o cale de a intra pe piața muncii din Spania.

Estimările arată că, în 2025, aproximativ 26% dintre muncitorii din construcții din Spain sunt cetățeni străini. Proporția a crescut semnificativ față de acum șase ani, când ponderea era de aproximativ 16%.

Cum poți lucra în Spania

Munca în Spania pentru români este accesibilă și reglementată printr-o serie de formalități obligatorii administrative, care asigură legalitatea și protecția angajatului.

Pentru că țara noastră este membră a Uniunii Europene, românii au dreptul să muncească în Spania fără restricții și fără nevoie de autorizație de muncă.

Dacă șederea este mai mică de 3 luni, este suficient să aibă un document de identitate valabil, dar pentru o ședere mai lungă de 3 luni trebuie să se înregistreze la Oficiul pentru Cetățeni Străini (Oficina de Extranjeros) sau la Poliția provincială, obținând un certificat de înregistrare în Registrul Central al Cetățenilor Străini, care include un număr de identificare pentru străini (NIE). Numărul NIE este necesar pentru a putea lucra legal, a plăti taxe și a cotiza la sistemul de securitate socială.

Înregistrarea la securitatea socială spaniolă este obligatorie pentru a beneficia de asigurări sociale și drepturi legale în muncă. Românii pot lucra fie ca angajați cu contract de muncă, fie ca lucrători independenți (autónomos), pentru care se impun și formalități fiscale specifice. Pe lângă aceste documente, este recomandat să se informeze despre drepturile salariale și condițiile de muncă, iar autoritățile române și spaniole colaborează pentru a proteja muncitorii români împotriva abuzurilor.

Topul celor mai bine plătite joburi în Spania

Anul trecut, cele mai bine plătite joburi în Spania au fost în special în sectoarele energetic, financiar și asigurări, precum și în poziții tehnice specializate. Salariul mediu anual pe aceste poziții poate depăși 48.000-54.000 de euro brut. Cel mai mare salariu mediu se înregistrează în sectorul furnizării de energie electrică, gaze și aer condiționat, cu aproximativ 54.448 de euro pe an.

Sectorul financiar și de asigurări urmează cu un salariu mediu anual de circa 48.923 de euro.

Alte domenii bine plătite includ poziții de manageri și specialiști în producție, cum ar fi planificatori de producție, care pot câștiga aproximativ 38.878 de euro pe an, adică circa 3.240 de euro pe lună.

Regiunile cu cele mai mari salarii sunt Țara Bascilor, Madrid, Navarra și Catalonia, unde salariile medii depășesc media națională de aproximativ 1.750 de euro lunar. În contrast, cele mai slab plătite joburi se regăsesc în sectorul hotelier și alte servicii, cu salarii medii sub 20.000 de euro pe an. De asemenea, regiunile cu cele mai mici venituri sunt Insulele Canare, Extremadura și Castilla-La Mancha.

