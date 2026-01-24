Janos, care a lucrat pe domeniul viticol aproximativ 3-4 săptămâni, fără contract sau asigurare medicală, în octombrie anul trecut, a acuzat probleme de sănătate și a murit înainte de Crăciun.

Bărbatul în vârstă de 50 de ani a zăcut inconștient pe podeaua camerei sale, unde era cazat, timp de două zile și nimeni, nici colegii, nici cei care se ocupau de podgorie, nu a chemat o ambulanță.

În cele din urmă, fiica sa, îngrijorată că nu reușea să ia legătura cu el din România, a alertat autoritățile și a declanșat intervenția medicală, relatează cotidianul german Junge Welt.

Cu sprijinul unei asociații, ea ar fi reușit să ajungă în Germania pentru a fi alături de tatăl său. Deși inițial a existat speranța că Janos va supraviețui, el a intrat în comă și, din nefericire, a murit.

Poliția a deschis o anchetă, dar între timp a predat cazul Parchetului. De asemenea, actele muncitorului român ar fi dispărut. Acesta lucrase timp de trei-patru săptămâni, dar fără contract și, aparent, fără asigurare medicală.

După intervenția medicului de urgență, s-a susținut că nimeni nu îl cunoștea în cadrul firmei. Mai târziu, când a fost desemnat un tutore legal, au ieșit la iveală informații despre situația sa medicală și asigurarea de sănătate.

În România, un bărbat a murit în timp ce se afla în autobuz, în Sibiu, dar niciun pasager nu a alertat incidentul. Tragedia a fost descoperită de către șofer abia la capătul traseului.






