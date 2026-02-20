Aurul a fost găsit într-o geantă din piele, iar valoarea estimată a acestuia era de aproximativ 200.000 de euro, relatează cotidianul sârb Blic, parte a grupului Ringier Media International.

„Ne-am gândit pentru două minute că suntem bogați!”, a declarat Bertran Glamo, unul dintre muncitori, pentru Le Courrier de l’Ouest.

Cu toate acestea, echipa a decis să predea lingourile poliției.

„Prima seară le-am lăsat în bucătărie. Nu voiam să le țin în camion. Le-am fotografiat, le-am arătat soției mele și asta a fost tot”, a adăugat el.

Autoritățile au concluzionat că lingourile au fost probabil uitate în timpul mutării băncii și au fost returnate proprietarilor de drept.

Muncitorii nu au primit nicio recompensă pentru onestitatea lor, iar momentul lor de „bogăție” a fost unul extrem de scurt, notează Blic.

În Italia, un bărbat a aruncat la gunoi 20 de lingouri de aur în valoare de 120.000 de euro. Incidentul bizar a avut loc în Torre Lapillo, o localitate care aparține de Porto Cesareo.

Țara din Europa în care a fost descoperită cea mai mare fabrică de parfumuri contrafăcute. Megauzina falsifica 50 de mărci de lux
