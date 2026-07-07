Muncitori străini răniți pe șantierul autostrăzii A1

Un accident de muncă s-a produs marți dimineață pe șantierul autostrăzii A1, în apropierea localității Boița, unde doi muncitori au fost răniți după ce bucăți de rocă și material s-au desprins din tavanul unui tunel aflat în construcție și au căzut peste ei.

La locul accidentului au intervenit echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean Sibiu. Primele informații indicau că unul dintre muncitori era inconștient, iar celălalt conștient în momentul în care au fost scoși din zona afectată. Ulterior, reprezentanții SAJ Sibiu au anunțat că ambii bărbați au fost stabilizați, imobilizați șii trasportați conștienți la Unitatea de Primiri Urgențe Sibiu. Cei doi au suferit traumatisme la coloană și membre și urmează să fie supuși unor investigații medicale suplimentare.

Polițiștii au deschis o anchetă

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu, victimele sunt doi cetățeni străini, în vârstă de 21 și 50 de ani, care desfășurau lucrări în interiorul tunelului în momentul producerii incidentului.

„La fața locului s-au deplasat de îndată polițiștii din cadrul Poliției Orașului Tălmaciu, iar din primele verificări efectuate a rezultat că doi cetățeni străini, în vârstă de 21 și 50 de ani, în timp ce efectuau lucrări în tunelul unui șantier al autostrăzii A1 de pe raza localității Boița, ar fi fost surprinși de desprinderea unor bucăți de rocă și de material din tavanul tunelului, care au căzut peste aceștia”, a transmis IPJ Sibiu.

Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Tălmaciu au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs accidentul de muncă și dacă au fost respectate toate normele de siguranță pe șantier.

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