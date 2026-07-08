„NATO servește intereselor Statelor Unite pentru a preveni, de exemplu, ca submarinele nucleare ale Rusiei să ajungă în apropierea coastelor Statelor Unite. Pentru ca SUA să rămână în siguranță, este nevoie de un Atlantic, o Europă și o regiune arctică sigure. Prin urmare, există un angajament deplin față de NATO”, a spus Rutte, citat de CNBC.

Și a continuat: „Mesajul meu este că această alianță, formată din un miliard de oameni care trăiesc în Europa, în Canada și în Statele Unite, va apăra fiecare centimetru al teritoriului nostru”.

În final, el a transmis un mesaj clar inclusiv pentru Rusia lui Vladimir Putin: „Nu puteți învinge NATO. Suntem o alianță defensivă și nu vom ataca niciodată pe nimeni. Dar ne vom apăra modul de viață, democrațiile și teritoriul. Așa că nu vă puneți cu noi, nu vă jucați cu noi”.

Declarațiile au fost făcute înaintea Summitului NATO de la Ankara, printre prioritățile căruia se numără războiul din Ucraina și sprijinul țării conduse de Volodimir Zelenski.

Moscova a anunțat că urmăreşte cu atenție ce se întâmplă în capitala Turciei și a precizat că cerințele Ucrainei pentru NATO, de a primi armament suplimentar, nu vor împiedica Rusia să-şi atingă obiectivele „operaţiunii militare speciale”. Purtătorul de cuvânt Dmitri Peskov a susținut că războiul cu Ucraina se va opri imediat după ce țara condusă de Zelenski „dă dovadă de bunăvoinţă şi arată că este pregătit să ia acele decizii importante pe care trebuie să le ia”.

Reamintim că preşedintele american Donald Trump s-a declarat foarte dezamăgit de atitudinea NATO în războiul pe care SUA l-a lansat alături de Israel împotriva Iranului pe 28 februarie. „Am fost foarte dezamăgit de NATO şi, sincer, dacă summitul nu ar fi avut loc în Turcia, este posibil să nu fi venit”, a declarat el, aflat lângă preşedintele turc, Recep Tayyip Erdogan.

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