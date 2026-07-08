„Sunt niște gunoaie. Știți ce sunt gunoaiele? Sunt niște gunoaie. Sunt oameni bolnavi. Sunt conduși de oameni și sunt oameni răi, violenți”, a izbucnit președintele SUA înainte de întâlnirea cu Mark Rutte, la Ankara.

El a adăugat, citat de NBC: „Și dacă ar avea o armă nucleară, ar folosi-o. Din punctul meu de vedere, s-a terminat”.

Trump a spus, de asemenea, că va permite negociatorilor americani să continue să discute cu omologii lor, dar întrebat dacă discuțiile cu Teheranul vor fi reluate, el a spus: „Nu-mi pasă. Pot vorbi, dar cred că își pierd timpul. Sunt o gașcă de mincinoși”.

Iranul nu a comentat dacă consideră că armistițiul sau acordul interimar dintre cele două părți s-au încheiat.

„I-am atacat foarte puternic pe oamenii foarte periculoși din Iran”, a declarat Trump reporterilor din Ankara. „Le-am spus să se ocupe de înmormântări, iar în loc de asta, au început să tragă cu rachete asupra navelor ieri, așa că i-am lovit foarte tare aseară, foarte tare. Aș spune de 20 până la 120 de ori mai tare decât până acum”.

Trump se referea la funeraliile organizate pentru fostul lider suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, care au oprit temporar discuțiile dintre cele două părți.

Șeful NATO, Rutte, a numit atacurile SUA asupra Iranului „absolut necesare”.

Înainte de a doua zi a summitului NATO de la Ankara, Turcia, șeful alianței a declarat că încălcările armistițiului de către Iran au făcut „crucială” reacția SUA.

Într-o întâlnire separată cu Trump, Mark Rutte i-a spus președintelui: „Cred că ceea ce ați făcut a fost absolut necesar. A fost un răspuns foarte puternic”.