După imaginile apărute din clubul Loft din Mamaia, în care Cabral a fost surprins alături de noua sa cucerire, atenția s-a mutat asupra locului în care cei doi și-ar fi continuat seara. Potrivit informațiilor publicate de CANCAN.RO, aceștia au mers într-un apartament situat într-un complex rezidențial din Mamaia Nord.

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După petrecerea din club, cei doi ar fi mers într-un apartament din Mamaia Nord

Weekendul petrecut pe litoral de Cabral a atras atenția după apariția imaginilor în care prezentatorul TV apare alături de o tânără misterioasă.

Potrivit CANCAN.RO, după plecarea din club, cei doi și-ar fi continuat seara într-un apartament aflat într-un complex rezidențial din Mamaia Nord. Publicația notează că locuința este amplasată aproape de plajă și că ar fi fost aleasă pentru a petrece restul serii departe de agitația din club.

Complex cu apartamente în stil minimalist-industrial

Conform informațiilor publicate, imobilul face parte dintr-un complex de tip boutique, cu patru etaje și câte patru apartamente pe fiecare nivel. Toate locuințele sunt amenajate într-un stil minimalist-industrial, cu mobilier și finisaje asemănătoare. Apartamentele sunt complet mobilate și dispun, printre altele, de balcon și dormitoare cu paturi de dimensiuni mari.

Apartamentele pot fi cumpărate sau închiriate

Potrivit aceleiași surse, proprietățile din complex au fost scoase la vânzare la prețuri care porneau de la aproximativ 80.000 de euro. În același timp, apartamentele pot fi închiriate și în regim hotelier.

Nu există informații care să confirme dacă locuința în care ar fi ajuns Cabral este proprietatea acestuia sau dacă a fost închiriată pentru o perioadă scurtă.

Prima reacție a lui Cabral, după ce a fost surprins în tandrețuri cu o tânără misterioasă

Cabral și Andreea Ibacka au divorțat recent și se pare că prezentatorul TV este gata să își refacă viața alături de altă femeie. Acesta a fost surprins în weekendul abia încheiat împreună cu o domnișoară misterioasă despre care mulți au spus că ar fi noua iubită. Cei doi au petrecut într-un club, la malul mării, iar apoi au plecat împreună cu un taxi.

Aflat pe litoral, într-un club, Cabral, în calitate de bărbat singur, profită din plin de libertate. După ce au schimbat câteva vorbe, s-au mângâiat, s-au sărutat și au dansat împreună, Cabral și șatena misterioasă au plecat din club către cazare. Înainte de asta, au așteptat împreună un taxi care să-i ducă la destinație.

În urma imaginilor surprinse de Cancan.ro, Cabral a dat o declarație scurtă, fără a confirma sau infirma presupusa relație. Acesta a preferat să păstreze discreția, așa cum a obișnuit de fiecare dată.

„Salut. Nimic de declarat. Mulțumesc, zi bună”, a fost mesajul pe care l-a transmis Cabral, potrivit Spynews.ro.

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