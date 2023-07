Transfer exotic realizat în mercato estival de Dinamo București, atacantul Hakim Abdallah, 25 de ani, este născut în Saint-Leu, în Reunion, dar părinții săi sunt din Madagascar, țară pe care fotbalistul „câinilor” o reprezintă, bifând până acum 13 selecții. Aceasta chiar dacă vârful roș-albilor și-a petrecut copilăria în Franța, având și cetățenia acestei țări.

Ce l-a șocat pe fotbalistul malgaș: „România are o asemenea forță economică?!”

Până la a îmbrăca tricoul dinamoviștilor, dorind să impresioneze în Liga 1, Hakim a adunat mai multe ligi din Occident. A jucat în Franța, în Anglia, la juniori, apoi în Spania, Luxemburg și Belgia, în ligile inferioare. Un tip cu o față senină atunci când nu este pe terenul de fotbal, atacantul african a fost impresionat în momentul impactului cu Bucureștiul.

„Nici la Paris, nici la Bruxelles n-am văzut asemenea bolizi ca în capitala României. Sunt mașini de sute de mii de euro, unele foarte scumpe. Oricum, mașini destul de mari. Nu știam că România are o asemenea forță economică”, a mărturisit Abdallah.

„Știam că Bucureștiul e capitala României, nu Budapesta”

Unul dintre jucătorii străini din liga a doua din România, francezul Felix Menn i-a recomandat dinamovistului să accepte oferta venită din București. Dar malgașul avea câteva cunoștințe despre țara noastră. A copilărit la Brest și a bătut mingea pe stradă cu alți puști de vârsta lui, unii români.

„Știam că Bucureștiul e capitala României, nu Budapesta. Acolo unde locuiesc, la Brest, am avut mulți amici români, jucam fotbal în copilărie, după școală. Mi-a plăcut Bucureștiul, din ceea ce am văzut până acum. Un alt detaliu sesizat: românii sunt genul de oameni pe care ți i-ai dori ca vecini. Este un oraș mare Bucureștiul, dar sunt obișnuit cu astfel de locuri, din Franța, știu Parisul, unde am locuit. Și acolo am văzut mulți români”, a mai povestit Hakim.

Madagascar, mai mult decât filmul de desene animate: „Minunată”

Abdallah zâmbește amar când este întrebat de Madagascar, țară din sud-estul continentului african. În urmă cu doar doi ani, o știre teribilă a venit din această țară, schimbările climatice au cauzat foametea, iar oamenii au mâncat lăcuste și frunze de cactus pentru a supraviețui, a informat Programului Alimentar Mondial al ONU (PAM).

„E dificil să trăiești în Madagascar, foarte mulți săraci, puțini bogați, dar țara aceea este minunată. Când ajung înapoi în Franța, nici eu n-am tot ce-mi doresc, dar am mai mult ca ei. Iar ei continuă să zâmbească și să se bucure de viața simplă. Toți ar trebui să învețe să trăiască precum malgașii, precum africanii, cu aproape nimic și să fie fericiți în același timp. Când spun Madagascar, toți încep prin a-mi zice de filmul de desene animate cu același nume. OK, l-am văzut și eu, este amuzant, dar Madagascar e mai mult decât acel film”, a reacționat africanul.

