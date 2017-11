Muzeul “Ștefan Popa Popa’s” a fost deschis la Timișoara

Cel mai rapid caricaturist din lume a deschis, la Timişoara, “Muzeul Ștefan Popa Popa’s”.

Ştefan Popa Popa’s a inaugurat Muzeul “Popa’s” din Bastionul Theresia, în fostul Salon „Vega”, care adăposteşte semnele vieţii unui om ce a avut ocazia să-i deseneze pe cei mai importanţi oameni ai planetei, de la papi, preşedinţi de state, şefi de guverne, regi la vedete şi personalităţi culturale.

“O să mă urească şi mai mult duşmanii. Eu așa spun, că am dușmani. Aşa suntem noi românii. De exemplu, dacă despre un medic foarte bun se aude că are succes, toată lumea îl duşmăneşte. Chiar dacă e medic…Suntem un popor care nu am avut nevoie de Brâncuşi, nici de Cioran”, a spus, conform radiotimisoara.ro, artistul timișorean.