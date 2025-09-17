Grupul MVM, companie controlată de Viktor Orban, a doua cea mai mare din sectorul energiei din Ungaria după MOL Group, a semnat pe 16 decembrie 2024 un acord privind cumpărarea diviziei de furnizare de gaze și energie electrică a E.ON, cel mai mare furnizor de gaze din România. Este vorba despre pachetul majoritar de acţiuni al E.ON Energie România, mai precis o participaţie de 68% şi o participaţie de 98% în E.ON Asist Complet.

Libertatea a scris în premieră, încă din 17 decembrie 2024, citând surse apropiate negocierilor, că există pârghii legale pentru ca tranzacția să fie blocată, iar statul român le poate folosi. Mai exact, surse guvernamentale au explicat, la finalul anului trecut, că există suspiciuni că oferta maghiarilor pentru E.ON România ascunde interese rusești, având în vedere legăturile strânse ale MVM cu companii energetice din Rusia.

În august 2025, după 8 luni, Comisia pentru Examinarea Investițiilor Străine Directe (CEISD) care funcționează în cadrul Guvernului a respins tranzacția și a trimis-o în Consiliul Suprem de Apărare a Țării pentru verdictul final. Decizia finală privind tranzacția aparține CSAT, al cărui aviz este obligatoriu și trebuie emis în maximum 90 de zile de la sesizare.

Acum, MVM nu mai este interesată de tranzacție, dar a lăsat o portiță pentru eventualitatea în care CSAT va trece peste decizia Guvernului (CEISD) și va da un verdict favorabil.

